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Названы страны, готовые к приему туристов из России

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200715/1030536115/Nazvany-strany-gotovye-k-priemu-turistov-iz-Rossii.html

В Абхазии до 15 июля действует запрет на пересечение границы туристами, а также бронирование и размещение в отелях и санаториях страны.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвала восемь стран, которые "на необременительных условиях" готовы принимать российских туристов уже сегодня, пишет РИА Новости.

В их число вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

При этом в АТОР отмечают, что с 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия для российских туристов. 

По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, до 15 июля государственная граница с Россией закрыта для туристов, в стране запрещено бронирование и размещение в отелях и санаториях. 

Глава государства в ходе своей пресс-конференции 3 июля подчеркнул, что в республике складывается благополучная эпидемиологическая обстановка, и Абхазия в любое время готова открыть границу. Однако действовать, по его мнению, необходимо синхронно. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания об открытии границы с Россией: мы должны действовать синхронно

Он добавил, что подписал письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина, в котором предложил российским коллегам рассмотреть вопрос открытия границы между государствами.

В России с 15 июля также отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главным условием для возобновления полетов в зарубежные страны должен стать уровень заболеваемости в этих странах около 40 на 100 тысяч населения. 

На 14 июля в Республике Абхазия нет выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Темы:
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