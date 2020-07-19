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Проверочный марш: танкистов ЮВО в Абхазии подняли по тревоге

© Sputnik / Саид Царнаев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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17 июля в войсках Южного военного округа России началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Танкисты российской базы Южного военного округа в Абхазии были подняты по тревоге в рамках объявленной внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба ЮВО.

Танковые подразделения российской военной базы на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны Нагвалоу и Цабал.

"В ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнят задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря и одного из горных хребтов Республики Абхазии",  - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к внезапной проверке боевой готовности в Абхазии привлечено более трех тысяч российских военных.

Всего в проверке войск Южного и Западного военных округов задействовано почти 150 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности, отмечают в Минобороны России.

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