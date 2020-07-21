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Ограничения на пересечение границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (613)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200721/1030583355/Ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-Abkhazii-s-Rossiey-prodleny-do-28-iyulya.html

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 28 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение опубликована на сайте президента. 

На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Пройдите опрос "Выезжали ли вы за границу Абхазии во время пандемии COVID-19?">>

СЭС Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции.

Аслан Бжания в ходе своей пресс-конференции 3 июля подчеркнул, что в республике складывается благополучная эпидемиологическая обстановка, и Абхазия в любое время готова открыть границу. Однако действовать, по его мнению, необходимо синхронно.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (613)


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