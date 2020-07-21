Тестирование на COVID-19 в Абхазии за сутки прошли 133 человека

За пять последних недель в Республике Абхазия не зарегистрирован ни один факт заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 133 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Во вторник президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничений на границе Абхазии с Россией до 28 июля.

Координационный штаб позже опубликовал сообщение, в котором отметил, что эпидемиологическая ситуация в республике благоприятная. Отмечается также, что абхазская сторона готова к снятию ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.

"В настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых мы ожидаем в ближайшее время прибытия в Абхазию представителей Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении штаба.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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