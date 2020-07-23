Минздрав Абхазии приобрел медоборудование на 7,5 миллионов рублей

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, прикроватные мониторы пациента, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 миллионов 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава.
Оборудование на сумму 1 555 500 рублей уже поступило в ЦРБ Гудаутского района, в Республиканскую детскую больницу передали оборудование на сумму 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района - на сумму 672 000 рублей. На данном этапе проводятся пуско-наладочные работы.
"Кроме того, уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретенного на средства республиканского бюджета и переданного медучреждению Министерством здравоохранения Абхазии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Абхазии при содействии движения абхазских бизнесменов "Мы - Вместе" приобрело экспресс-тесты на одну тысячу исследований и томограф для Гудаутской ЦРБ.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik