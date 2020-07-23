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Минздрав Абхазии приобрел медоборудование на 7,5 миллионов рублей

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030602724/Minzdrav-Abkhazii-priobrel-medoborudovanie-na-75-millionov-rubley.html

Минздрав Абхазии приобрел оборудование для медучреждений страны при поддержке "Русской общины Абхазии" и на средства республиканского бюджета.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Министерство здравоохранения Республики Абхазия приобрело медицинское оборудование - наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, прикроватные мониторы пациента, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 миллионов 530 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минздрава.

Оборудование на сумму 1 555 500 рублей уже поступило в ЦРБ Гудаутского района, в Республиканскую детскую больницу передали оборудование на сумму 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района  - на сумму 672 000 рублей. На данном этапе проводятся пуско-наладочные работы.

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
Минздрав Абхазии при поддержке «Русской общины Абхазии» и на средства республиканского бюджета приобрел оборудование для медучреждений страны.

"Кроме того, уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретенного на средства республиканского бюджета и переданного медучреждению Министерством здравоохранения Абхазии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Абхазии при содействии движения абхазских бизнесменов "Мы - Вместе" приобрело экспресс-тесты на одну тысячу исследований и томограф для Гудаутской ЦРБ.



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