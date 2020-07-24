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Возможно, временно: на площади Багапш в Сухуме установят фонтан

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Конкурс на проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш был объявлен Кабинетом министров Абхазии в июле 2019 года.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Администрация Сухума приняла решение установить фонтан на площади Багапш вместо клумбы, сообщила Sputnik начальник управления архитектуры администрации столицы Светлана Шеменкова.

Есть много предложений и заявок по конкурсу, но все они пока носят визуальный характер, рассказала она. Из-за отсутствия основного проектного решения конкурс был продлен до декабря. Шеменкова объяснила, что фонтан будет установлен, но, возможно, временно.

"Если после установки фонтана выявится победитель конкурса, в проекте которого не предусмотрен фонтан, то фонтан придется демонтировать за счет средств администрации города и приступить к работе по проекту", - рассказала Шеменкова.

Шеменкова отметила, что изначально планировалось восстановить центральную клумбу на площади Багапша, но когда администрация приступила к работе, граждане изъявили желание увидеть вместо клумбы фонтан.

На набережной Сухума еще в мае начались работы по демонтажу и укладке тротуарной плитки и обрезке корней деревьев. От ресторана "Амра" до ресторана "Апра" будет создана безбарьерная среда.

Памятники второму президенту Абхазии Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и в городе Очамчыра.

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