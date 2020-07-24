Успеть за три недели: как проходит ремонт дороги в Каман

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую инспекцию в село Каман, проверив, как проводится ремонт дороги и замена водопровода.
Сария Кварацхелия, Sputnik
По дороге в Каман, в районе Яштухи, встречаем мужчину и мальчика лет десяти со скейтбордом в руке.
- Что скейт в руках держишь? Почему не катаешься? – интересуемся у мальчика.
- Подшипники заржавели, давно дороги не было, – отвечает мужчина, который, по всей видимости, доводится ребенку отцом.
Дорога в Каман после Отечественной войны народа Абхазии не ремонтировалась ни разу. За более чем 25 лет от асфальтового покрытия практически ничего не осталось.
В 2017 году в рамках российской Инвестпрограммы на ремонт дороги и замену водопровода было выделено 110 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила Госкомпания "Абхазстрой", а ремонтные работы проводило предприятие "Дорожное ремонтно-строительное управление".
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Однако, по словам министра экономики Кристины Озган, инспекция, которая прошла месяц назад, показала, что на этом участке работы не проводятся. Тогда в правительстве решили поменять подрядчика. Теперь ремонтом дорог занимается гудаутское предприятие "Дорожно-строительный комбинат".
"По объекту был заключен контракт в 2017 году. Месяц назад мы были на объекте. По данному объекту работы не производились, соответственно было принято решение по замене генподрядчика. На данный момент выполнено 80% работы", – отметила Кристина Озган и добавила, что из выделенных 110 миллионов предыдущим подрядчиком было освоено около 87 миллионов рублей, сейчас же осваивается остаток суммы.
Дополнительного финансирования на укладку асфальтового полотна, как заметила Озган, не понадобилось. Деньги выделили на другое – на ремонт моста. Это изначально не было предусмотрено в проектно-сметной документации. Не предусмотрели ремонт дороги и на въезде в город Сухум. Но на это не пришлось искать дополнительные средства.
"Изначально проектом предусматривалась прокладка асфальтобетонного покрытия до улицы Школьная, и практически от улицы Школьная до въезда непосредственно в городской участок оставалось почти два километра пути. Соответственно мы увеличили участок дороги, и подрядчик укладывает остаток асфальтобетонного покрытия уже, получается, за счет общего объема финансирования, без допфинансирования", – пояснила Озган.
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Проблемный участок
Строители работают с 9 утра до 9 вечера. Работы одновременно ведут на нескольких участках: в районе НИИЭПиТа (известный как ВИЭМ – прим.), на серпантинном участке недалеко от моста в Камане и на самом мосту.
Проблемным участком строители называют серпантин с небольшой протяженностью. Отрезок дороги уже засыпали гравием и разравняли грейдером. Теперь осталось только покрыть асфальтом. На это, как предполагают рабочие, уйдет два-три дня.
"Сейчас подготавливаем дорогу, завтра уже будем асфальт укладывать. Этот участок занимает 800 метров. Затем, когда сделают водопровод, мы перейдем на тот участок", – отметил водитель грейдера Виталий.
Рабочие, которые занимаются заменой водопровода, уже завершили основные работы.
"Водопровод делаем уже почти две недели. Уже проложили 800 метров новых труб. Еще осталось порядка 200 метров. В течение недели должны завершить работу по замене водопровода, затем будем делать колодцы",– рассказал рабочий, который предпочел не называть свое имя.
Для жителей района НИИЭПиТа, как они сами признаются, наконец-то начнется нормальная жизнь. Они надеются, что через две недели для них закончатся мучения из-за отсутствия воды.
"Проблемы с водой начались сразу после войны. Сейчас все делается. Мы надеемся, что скоро завершат работы. Сейчас у нас вовсе нет воды. Но это не страшно. Главное, что вода будет. Для нас это начало жизни. Конечно, без воды очень тяжело всем. Будет вода, дорога – что нам еще нужно?" – задается вопросом местный житель Валерий.
Ремонт дороги и замену водопровода должны завершить в течение трех недель. По итогам инспекции, претензий по проделанной работе у министра экономики Кристины Озган пока нет.
"У нас на данный момент со стороны Управления капстроительства к подрядчику нет претензий, сроки выдерживаются. Мы сейчас ожидаем завершения работ по прокладке водопровода, и соответственно обязательства должны быть выполнены в тех рамках, которые мы изначально предусматривали. В целом пока на данный момент мы довольны работой и ожидаем завершения работ в течение трех недель, как и предусматривалось", – добавила Озган.