Успеть за три недели: как проходит ремонт дороги в Каман

Ремонт дороги в село Каман начался в 2017 году в рамках российской Инвестиционной программы. Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2019 году. Однако работы затянулись, впоследствии пришлось сменить подрядчика.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела рабочую инспекцию в село Каман, проверив, как проводится ремонт дороги и замена водопровода.

Сария Кварацхелия, Sputnik

По дороге в Каман, в районе Яштухи, встречаем мужчину и мальчика лет десяти со скейтбордом в руке.

- Что скейт в руках держишь? Почему не катаешься? – интересуемся у мальчика.

- Подшипники заржавели, давно дороги не было, – отвечает мужчина, который, по всей видимости, доводится ребенку отцом.

Дорога в Каман после Отечественной войны народа Абхазии не ремонтировалась ни разу. За более чем 25 лет от асфальтового покрытия практически ничего не осталось.

© Sputnik / Томас Тхайцук Замена трубопровода

В 2017 году в рамках российской Инвестпрограммы на ремонт дороги и замену водопровода было выделено 110 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила Госкомпания "Абхазстрой", а ремонтные работы проводило предприятие "Дорожное ремонтно-строительное управление".

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Однако, по словам министра экономики Кристины Озган, инспекция, которая прошла месяц назад, показала, что на этом участке работы не проводятся. Тогда в правительстве решили поменять подрядчика. Теперь ремонтом дорог занимается гудаутское предприятие "Дорожно-строительный комбинат".

"По объекту был заключен контракт в 2017 году. Месяц назад мы были на объекте. По данному объекту работы не производились, соответственно было принято решение по замене генподрядчика. На данный момент выполнено 80% работы", – отметила Кристина Озган и добавила, что из выделенных 110 миллионов предыдущим подрядчиком было освоено около 87 миллионов рублей, сейчас же осваивается остаток суммы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт дороги в село Каман

Дополнительного финансирования на укладку асфальтового полотна, как заметила Озган, не понадобилось. Деньги выделили на другое – на ремонт моста. Это изначально не было предусмотрено в проектно-сметной документации. Не предусмотрели ремонт дороги и на въезде в город Сухум. Но на это не пришлось искать дополнительные средства.

"Изначально проектом предусматривалась прокладка асфальтобетонного покрытия до улицы Школьная, и практически от улицы Школьная до въезда непосредственно в городской участок оставалось почти два километра пути. Соответственно мы увеличили участок дороги, и подрядчик укладывает остаток асфальтобетонного покрытия уже, получается, за счет общего объема финансирования, без допфинансирования", – пояснила Озган.

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Проблемный участок

Строители работают с 9 утра до 9 вечера. Работы одновременно ведут на нескольких участках: в районе НИИЭПиТа (известный как ВИЭМ – прим.), на серпантинном участке недалеко от моста в Камане и на самом мосту.

Проблемным участком строители называют серпантин с небольшой протяженностью. Отрезок дороги уже засыпали гравием и разравняли грейдером. Теперь осталось только покрыть асфальтом. На это, как предполагают рабочие, уйдет два-три дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт дороги в село Каман

"Сейчас подготавливаем дорогу, завтра уже будем асфальт укладывать. Этот участок занимает 800 метров. Затем, когда сделают водопровод, мы перейдем на тот участок", – отметил водитель грейдера Виталий.

Рабочие, которые занимаются заменой водопровода, уже завершили основные работы.

"Водопровод делаем уже почти две недели. Уже проложили 800 метров новых труб. Еще осталось порядка 200 метров. В течение недели должны завершить работу по замене водопровода, затем будем делать колодцы",– рассказал рабочий, который предпочел не называть свое имя.

Для жителей района НИИЭПиТа, как они сами признаются, наконец-то начнется нормальная жизнь. Они надеются, что через две недели для них закончатся мучения из-за отсутствия воды.

"Проблемы с водой начались сразу после войны. Сейчас все делается. Мы надеемся, что скоро завершат работы. Сейчас у нас вовсе нет воды. Но это не страшно. Главное, что вода будет. Для нас это начало жизни. Конечно, без воды очень тяжело всем. Будет вода, дорога – что нам еще нужно?" – задается вопросом местный житель Валерий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт дороги в село Каман

Ремонт дороги и замену водопровода должны завершить в течение трех недель. По итогам инспекции, претензий по проделанной работе у министра экономики Кристины Озган пока нет.

"У нас на данный момент со стороны Управления капстроительства к подрядчику нет претензий, сроки выдерживаются. Мы сейчас ожидаем завершения работ по прокладке водопровода, и соответственно обязательства должны быть выполнены в тех рамках, которые мы изначально предусматривали. В целом пока на данный момент мы довольны работой и ожидаем завершения работ в течение трех недель, как и предусматривалось", – добавила Озган.