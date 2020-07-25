09:24 25 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.60
  • EUR83.10
Поиск

Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пяти пациентов с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (633)
216 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200725/1030614213/Minzdrav-Abkhazii-rasskazal-o-sostoyanii-pyati-patsientov-s-COVID-19.html

В пятницу 24 июля диагноз коронавирус подтвердился еще у пяти человек из 236 протестированных за сутки.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. У пяти пациентов с коронавирусной инфекцией, о которых стало известно в пятницу 24 июля, болезнь протекает в легкой форме, сказала на радио Sputnik замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

© CC0
"Заваруха" с вирусом: дочь гражданина Армении рассказала, как отец заболел COVID-19

"Выявили пять человек, из них двое находятся на домашней самоизоляции, трое отправлены в госпиталь. Те, кто находятся на самоизоляции - это сотрудники медицинских учреждений, они хорошо знакомы с течением заболевания, умеют следить за собой, их естественно мониторят специалисты", - подчеркнула она.

Другие три пациента также переносят болезнь в легкой форме, но из-за сопутствующих заболеваний они направлены в госпиталь для мониторинга их состояния.

"Эти пять человек - контактировавшие с ранее заболевшими, о которых мы сообщали (два случая было зафиксировано 22 июля - прим.)", - сказала Алиса Ардзинба, добавив, что полный круг лиц, контактировавших с первыми двумя зараженными установлен. 

У всех остальных, с кем контактировали заболевшие, результаты анализов отрицательные, тем не менее, они помещены на двухнедельный карантин и им будет проведена повторная проверка, заметила она.  

Диагноз коронавирус подтвердился у пяти человек из 236 протестированных, сообщил оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19 24 июля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Читайте также

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (633)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Символ единства: как Сухум отметил День флага
Легендарный спорткомплекс “Олимпийский” сносят в Москве
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться