Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пяти пациентов с COVID-19

В пятницу 24 июля диагноз коронавирус подтвердился еще у пяти человек из 236 протестированных за сутки.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. У пяти пациентов с коронавирусной инфекцией, о которых стало известно в пятницу 24 июля, болезнь протекает в легкой форме, сказала на радио Sputnik замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

"Выявили пять человек, из них двое находятся на домашней самоизоляции, трое отправлены в госпиталь. Те, кто находятся на самоизоляции - это сотрудники медицинских учреждений, они хорошо знакомы с течением заболевания, умеют следить за собой, их естественно мониторят специалисты", - подчеркнула она.

Другие три пациента также переносят болезнь в легкой форме, но из-за сопутствующих заболеваний они направлены в госпиталь для мониторинга их состояния.

"Эти пять человек - контактировавшие с ранее заболевшими, о которых мы сообщали (два случая было зафиксировано 22 июля - прим.)", - сказала Алиса Ардзинба, добавив, что полный круг лиц, контактировавших с первыми двумя зараженными установлен.

У всех остальных, с кем контактировали заболевшие, результаты анализов отрицательные, тем не менее, они помещены на двухнедельный карантин и им будет проведена повторная проверка, заметила она.

Диагноз коронавирус подтвердился у пяти человек из 236 протестированных, сообщил оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19 24 июля.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Читайте также