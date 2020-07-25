Семь новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 55 человек.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 115 граждан.

Уточняется, что обследование всех контактных лиц продолжается.

О двух новых случаях заболевания стало известно 22 июля. В течение последующих дней были выявлены еще восемь инфицированных из числа контактировавших с первыми двумя пациентами. В настоящий момент общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 17 человек.

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