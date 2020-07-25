Внутренний очаг: как Абхазия будет бороться с новыми случаями COVID-19

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Член Координационного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия в эфире Абхазского телевидения в субботу 25 июля рассказал, как республика борется с заболеванием в новых условиях.

"Выявлено два очага заболевания коронавирусом, теперь в этих очагах нужно проводить весь набор мероприятий по их локализации, выявлению контактировавших лиц. Теперь внешняя передача заболевания сменилась внутренними, что призывает к определенным мерам, которые уже проводятся", - отметил он.

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В первую очередь речь идет об изоляции больных, затем выявление лиц, контактировавших с больными, и их обследование.

"Это главное, что нужно сейчас сделать – определить круг контактировавших и их обследовать. Хочу отметить, что идет пятый месяц карантина, меняются подходы к лечению, изоляции и обследованию, возможно, придется пересматривать протоколы так называемой маршрутизации, кого, куда укладывать, нужно ли вообще госпитализировать", - сказал Джинджолия.

По его словам, придется применять домашнюю изоляцию для больных, хоть и есть опасения, что не все будут следовать указаниям врачей.

"Я не знаю, как решится вопрос с открытием границы и туристическим потоком, если это произойдет (открытие границы с Россией - прим.), мы не сможем всех укладывать в больницы, так как делали раньше", - подчеркнул член Координационного штаба.

Алхас Джинджолия отметил, что за полтора месяца границу с Россией пересекли около десяти тысяч человек.

"Если обследовать всех поголовно, то у нас нет таких возможностей, есть несколько тысяч тестов, которые, в первую очередь, используются для людей, которым это обследование назначено врачами. Все же знаем, чего греха таить, мы уже начали ездить на Красную поляну, в "Моремолл" и так далее. Людям стало легче, так как вырвались, но они выезжают в эпидемиологический очаг - в Сочи и Адлер. Туда хлынул огромный поток людей со всей огромной страны, что неменуемо ведет к эпидемиологическим проблемам", - добавил он.

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Джинджолия подчеркнул, что представители здравоохранения Абхазии никогда не говорили о том, что не допустят проникновения вируса в страну, все предпринимаемые меры были направлены на отсрочку этого процесса.

"Весь смысл наших мероприятий был в том, чтобы растянуть этот процесс по времени, мы не могли допустить шквального увеличения больных, завоза этой болезни. Потому что шквальный рост заболеваемости ведет к большим затратам для лечения. До сегодняшнего дня умудрялись тянуть, до сегодняшнего дня мы были самой благополучной страной. Судя по всему, в случае открытия границы с этой стратегией придется попрощаться и перейти на другую - формирование популяционного иммунитета, который тоже вызывает много вопросов", - заметил он.

По словам Джинджолия, самый эффективный метод противодействия коронавирусу - вакцина, разработки которой идут.

"Делегация Минздрава России была удовлетворена состоянием Гудаутской больницы, практически никаких дополнений к имеющемуся режиму нет. По приезду в Сухум они посетили инфекционную больницу, там, конечно, ощущения были не столь радужные, но тоже отнеслись с пониманием. Они дали дельные предложения в плане маршрутизации, речь идет о выявлении и доставке больных в лечебницу", - заключил Джинджолия.

Как ранее сообщал оперштаб, четверо пациентов из вновь выявленных за последние дни госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся на данный момент в одном из медучреждений Сухума и три человека на домашней самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.