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Делегация Минэкономразвития России посетит объекты Инвестпрограммы в Абхазии

© Foto / Кабинет Министров РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200728/1030640139/Delegatsiya-Minekonomrazvitiya-Rossii-posetit-obekty-Investprogrammy-v-Abkhazii.html

В Абхазию в рамках комплексного совместного мониторингового мероприятия прибыли представители Минэкономразвития России, Минюста, Казначейства России, Банка России, Росреестра.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российская делегация посетит наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии, заявил директор Департамента специальных программ
и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов на встрече с премьер-министром республики Александром Анкваб.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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По словам Сухова, делегация приехала в республику по решению сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.

"Все мои коллеги настроены на работу, чтобы мы имели возможность составления объективного доклада нашему руководству. Мы хотели бы посетить наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу. Сегодня начнем работу в Министерстве финансов, Казначействе, Национальном банке, Минэкономики", - сказал на встрече Сухов.

Отмечается, что совместная российская-абхазская группа проведет комплексный мониторинг по оценке состояния финансовой системы республики и целевого использования средств российской финансовой помощи.

Александр Анкваб в рамках встречи рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, о показателях экономической ситуации в стране на фоне предпринятых правительством мер и ограничений.

"В Абхазии принимались разные меры: вводился режим ЧП, комендантский час был в двух районах Абхазии. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. Нами предпринимаются меры по оптимизации расходов бюджета страны. Это позволило с задержками, но финансировать социальную сферу, здравоохранение и другие отрасли", - приводятся слова главы правительства на сайте Кабмина. 

Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник 28 июля продлил ограничения на пересечения границы с Россией до 4 августа. 

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