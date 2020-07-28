Делегация Минэкономразвития России посетит объекты Инвестпрограммы в Абхазии

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Российская делегация посетит наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии, заявил директор Департамента специальных программ

и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов на встрече с премьер-министром республики Александром Анкваб.

По словам Сухова, делегация приехала в республику по решению сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.

"Все мои коллеги настроены на работу, чтобы мы имели возможность составления объективного доклада нашему руководству. Мы хотели бы посетить наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу. Сегодня начнем работу в Министерстве финансов, Казначействе, Национальном банке, Минэкономики", - сказал на встрече Сухов.

Отмечается, что совместная российская-абхазская группа проведет комплексный мониторинг по оценке состояния финансовой системы республики и целевого использования средств российской финансовой помощи.

Александр Анкваб в рамках встречи рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, о показателях экономической ситуации в стране на фоне предпринятых правительством мер и ограничений.

"В Абхазии принимались разные меры: вводился режим ЧП, комендантский час был в двух районах Абхазии. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. Нами предпринимаются меры по оптимизации расходов бюджета страны. Это позволило с задержками, но финансировать социальную сферу, здравоохранение и другие отрасли", - приводятся слова главы правительства на сайте Кабмина.

Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник 28 июля продлил ограничения на пересечения границы с Россией до 4 августа.

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