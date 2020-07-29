Депутат Галустян: до сих пор не получил результаты теста

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян сдал тест на COVID-19 27 июля, но результаты ему пока еще не сообщили, рассказал корреспонденту Sputnik сам парламентарий.

Депутат отметил, что он удивлен тому, что в соцсетях уже распространяют информацию о том, что он якобы болеет коронавирусом.

"Я до сих пор не получил результаты теста. Мне даже сложно сказать, то ли я являюсь носителем, то ли не являюсь носителем", – подчеркнул Галустян.

По его словам, тест на коронавирус он вместе со своим водителем решил сдать в понедельник 27 июля.

"В 10 утра я приехал в Инфекционную больницу и как добропорядочный гражданин нашей страны сдал тест, потому что, как вы знаете, до этого в селе Гумиста, где я проживаю, был обнаружен человек с соответствующим подтвержденным диагнозом. Я сдал мазок. Мне сказали, что в пять часов вечера нужно обратиться в баклабараторию Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии и получить ответ. Мы поехали туда с моим водителем, потому что он тоже сдавал тест, мы фактически круглосуточно находимся вместе. Ему уже ответили, у него тест отрицательный. А мне сказали приехать в 20:00", – сказал Левон Галустян.

Вечером Галустян не смог поехать за результатами теста. Но уже после 20:00 в соцсетях распространили информацию о том, что он болеет. Сегодня утром депутат Парламента снова отправился в баклабараторию. Но сотрудников лаборатории он так и не встретил.

"Постучался в одну дверь, в другую дверь, ко мне вышел охранник и сказал: "Возможно, у вас положительный тест". Но вы знаете, мне кажется, что подобного рода результаты должны не люди с проходной сообщать, а более или менее ответственные. Я уже третий день мыкаюсь, пытаюсь получить какие-то результаты, и мне их никто не дал. Я связывался с Людмилой Вильбертовной Скорик (главный санитарный врач Абхазии - прим.), сказал о том, что хотел бы получить какие-то официальные данные, потому что уже вся Абхазия трубит об этом. Но она сказала, что я проживаю в селе, которое относится к Сухумскому району, а этот район курирует Беляева (санитарный врач Сухума - прим.), и она должна дать ответ. Но мне никто ответов не давал, в общем такая история", – отметил депутат и добавил, что уже третий день находится дома на самоизоляции, несмотря на то, что точного диагноза он пока еще не получил.

Как отметил Галустян, самочувствие у него прекрасное, никаких симптомов коронавируса не проявляется, температуры, кашля и насморка нет.

Возмущает депутата организация в баклабаратории.

"Если мы так готовы к этой пандемии, то у меня большие сомнения по этому вопросу. Уже третий день пытаюсь получить результаты своего мазка и ничего я не могу выяснить. Хотя отовсюду мне говорят, что у Галустяна коронавирус. Если результат положительный, то хотя бы надо было позвонить и сообщить об этом", – добавил он.

Информация о том, что заболел один из депутатов Парламента появилась в среду 29 июля. Ее подтвердил спикер Парламента Валерий Кварчия в беседе с корреспондентом Sputnik и отметил, что все парламентарии намерены сдать тест на коронавирус.

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