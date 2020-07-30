Нанба: Россия заверила, что решит вопрос границы с Абхазией до 1 августа

Режим ограничений на пересечение границы с Россией абхазской стороной продлен до 4 августа. Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что открывать границу с РФ в одностороннем порядке не имеет смысла.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Коллеги из России заверили, что решат вопрос границы с Абхазией до 1 августа, заявил заместитель руководителя Администрации президента республики Джансух Нанба на встрече в Центре социально-экономических исследований.

"Из тех данных, которыми мы обладаем сегодня, именно результаты отчетов специалистов (Роспотребнадзор и Минздрав России – прим.), должны были лечь в основу принятия решения в нашем направлении. Коллеги из Российской Федерации заверили нас в том, что до 1 августа, предположительно, будет принято решение по нашему направлению. Какое это будет решение, положительное, отрицательное, или в какой форме, пока сказать не могу. Мы ждем начала следующего месяца, чтобы услышать решение по нашему направлению", – сказал Нанба.

Джансух Нанба отметил, что сейчас все структуры и службы абхазского правительства плотно занимаются проблемой дальнейших перспектив снятия определенных ограничений.

"Речь пока идет об этом. Мы прекрасно понимаем, что о таком резком возврате к периоду полугодичной-годичной давности, когда люди без каких-либо ограничений могли пересечь границу в одну и в другую сторону, пока говорить не приходится. Ведется работа с одной целью – выработать наиболее приемлемый механизм, который в первую очередь будет отвечать задаче сохранения и обеспечения здоровья граждан как Республики Абхазия, так и Российской Федерации", – подчеркнул Нанба.

Семинар "Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы" с участием представителей власти Абхазии прошел в Центре стратегических исследовании в Сухуме в четверг 30 июля.

Ограничения на пересечение туристами границы с Россией продлены до 4 августа распоряжением президента Абхазии Асланом Бжания. По состоянию на 29 июля, по данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек.

В четверг 30 июля стало известно, что глава государства Аслан Бжания прибыл в Москву с рабочим визитом.

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