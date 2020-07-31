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"Сползание огня": артиллеристы ЮВО уничтожили склады "врага" в горах Абхазии

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030655191/Spolzanie-ognya-artilleristy-YuVO-unichtozhili-sklady-vraga-v-gorakh-Abkhazii.html

В стрельбах приняли участие около 500 военнослужащих артиллерийских подразделений базы ЮВО, было задействовано более 150 единиц военной техники.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил России в горах Абхазии уничтожили опорные пункты условного противника, использовав тактическией прием "сползание огня", сообщает пресс-служба ЮВО.

Артиллеристы ЮВО и Минобороны Абхазии выполнили боевые стрельбы по отдаленным целям противника на совместных учениях
© Foto / пресс-служба ЮВО
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Боевые стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц 2С3 "Акация" в составе двух подразделений при взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

"Тактический прием "сползание огня" позволяет переносить огонь в ходе стрельбы от переднего края обороны в тыл условного противника с минимальными интервалами, что обеспечивает нанесение максимальных потерь", - говорится в сообщении.

Помимо этого, была проведена разведка целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.

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