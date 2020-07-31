Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

Снять и российскую и абхазскую пенсию в Абхазии через банкомат с августа будет нельзя. Сделать это можно будет только в кассах Сбербанка Абхазии или других кредитных учреждениях республики, в которых открыты счета пенсионеров.