Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом России.
Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание штаба в пятницу.
"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - сообщили в оперштабе.