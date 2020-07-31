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Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

© Foto / Сочинская таможня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (667)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030660827/Rossiya-otkryvaet-granitsu-s-Abkhaziey-s-1-avgusta.html

Решение об открытии границы России и Абхазии принял оперативный штаб по коронавирусу России.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом России.

Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание штаба в пятницу.

"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - сообщили в оперштабе.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (667)


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