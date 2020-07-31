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Пресс-служба Бжания: решение об открытии границы с Россией принято, детали уточняются

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (669)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030662225/Press-sluzhba-Bzhaniya-reshenie-obkrytii-granitsy-s-Rossiey-prinyato-detali-utochnyayutsya.html

По итогам заседания российского штаба по коронавирусу 31 июля было принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik.  Переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Бжания в Москве продолжаются, но принципиальное решение об открытии границы принято, сообщили в пресс-службе президента республики.

"Их (переговоров - ред.) главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границы. Как известно, заключения Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке эпидемиологической обстановки в Абхазии были положительными, что, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении об открытии границы. Однако детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока на стадии обсуждения. Конкретика появится позже, по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России", - заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Россия приняла решение об открытии границы с Абхазией с 1 августа.

Согласно последнему распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, ограничения на пересечение абхазо-российской границы были продлены до 4 августа.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (669)


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