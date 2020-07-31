Пресс-служба Бжания: решение об открытии границы с Россией принято, детали уточняются

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Переговоры и консультации президента Абхазии Аслана Бжания в Москве продолжаются, но принципиальное решение об открытии границы принято, сообщили в пресс-службе президента республики.
"Их (переговоров - ред.) главный результат – принято принципиальное решение по открытию российско-абхазской границы. Как известно, заключения Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке эпидемиологической обстановки в Абхазии были положительными, что, безусловно, сыграло свою роль в положительном решении об открытии границы. Однако детали, механизмы и условия реализации принятого решения пока на стадии обсуждения. Конкретика появится позже, по итогам рабочих консультаций между властями Абхазии и России", - заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Россия приняла решение об открытии границы с Абхазией с 1 августа.
Согласно последнему распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, ограничения на пересечение абхазо-российской границы были продлены до 4 августа.
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