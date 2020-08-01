Клятва на верность: более 50 новобранцев ЮВО примут присягу в Абхазии

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новобранцы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии торжественно примут военную присягу, сообщает пресс-служба ЮВО.
"В эти выходные сразу в нескольких подразделениях российской военной базы Южного военного округа в Абхазии пройдут церемонии приведения новобранцев к военной присяге", - говорится в сообщении.
Более 50 новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесут клятву на верность Родине.
Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность и мероприятия ввода в строй, получив начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.
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