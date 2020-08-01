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Отырба о начале турсезона в Абхазии: ждем с радостью и тревогой

В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030663933/Otryrba-o-nachale-tursezona-v-Abkhazii-zhdem-s-radostyu-i-trevogoy.html

Заведующая отделом бронирований и размещений "Курорта Пицунда" Нонна Отырба рассказала в эфире радио Sputnik о том, как восприняли новость об открытии российско абхазской границы, идет ли бронирование и как будут минимизировать риск заражения COVID-19.

В Абхазии
Отрырба о начале турсезона в Абхазии: ждем с радостью и тревогой

Туристическая отрасль восприняла новость об открытии границы с Россией с большой радостью, потому, что Абхазия – это, прежде всего туризм, и каждый житель непосредственно связан с туризмом и в то же время есть тревога, сказала в интервью радио Sputnik заведующая отделом бронирований и размещений РУП Объединение пансионатов "Курорт Пицунда" Нонна Отырба.

"Тревога связана с тем, что мы должны быть готовы, все должно быть в наличии, маски, перчатки и все что нужно. Инспекция Роспотребнадзора подтвердила нашу готовность к приему туристов, в холле они увидели, что разметки расчерчены, вся информация висит, приказы о том, кто будет работать, в этот сложный период уже составлены, они оценили наш объект положительно", - отметила она.

По ее словам, "Курорт Пицунда" готов уже завтра начинать принимать гостей.

"Но я думаю, что должны быть какие-то указания по поводу справок, я знаю, что отменили COVID-справку, но мы ждем распоряжение министерства, чтобы принимать туристов, которые с нетерпением ждут в Адлере", - подчеркнула Отырба.

По ее словам, наибольший приток туристов ежегодно приходится на август и сентябрь.

"Единственное, бронирование было немного задержано с этими переносами сроков, пусть мы проработаем не весь сезон, но надеюсь, что этот курортный сезон поможет нам и сделать какие-то наметки для будущий", - сказала заведующая отделом бронирований и размещений.

После объявления об открытии границы Нонна Отырба разговаривала с туристами и туроператорами, которые сообщили, что многие отдыхающие готовы к поездкам в Абхазию.

"Но конечно тревога есть, мы не можем гарантировать, что не будет вспышек коронавируса, но мы готовы ограничить связь между корпусами. У нас есть отдельный корпус и если турист заболел, поднялась температура мы изолируем его от остальных, мы ко всему готовы", - подчеркнула Отырба.

Кроме того она отметила, что все сотрудники курорта Пицунда будут придерживаться правил, для того, чтобы обезопасить себя.

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