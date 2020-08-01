В ожидании туристов: пустые пляжи Гагры и Пицунды

Туризм - основной источник доходов Гагрского района. Ежегодно в бюджет района поступает до 400 миллионов рублей. И почти все эти средства - доход от турсезона.

В 2020 году пандемия коронавируса отрицательно сказалась на районе. Граница с Россией закрыта уже четыре месяца, а турсезон так и не начался.

Жители Гагры, которые в основном были задействованы в сфере туризма, практически остались без источника заработка.

Улицы, парки и пляжи Гагры непривычно пусты. Людей можно встретить только на рынке. Похожая ситуация и в Пицунде - пустынные улицы и пляжи, закрытые кафе и гостиницы.

Жители городов надеются на то, что ситуация изменится уже в ближайшие дни.

Накануне российский оперштаб по коронавирусу принял решение об открытии границы с Абхазией. Абхазская сторона также дала понять, что принципиальный вопрос по границе принят. Осталось лишь уточнить детали.

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