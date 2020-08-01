В ожидании туристов: пустые пляжи Гагры и Пицунды

В 2020 году пандемия коронавируса отрицательно сказалась на районе. Граница с Россией закрыта уже четыре месяца, а турсезон так и не начался.
Жители Гагры, которые в основном были задействованы в сфере туризма, практически остались без источника заработка.
Улицы, парки и пляжи Гагры непривычно пусты. Людей можно встретить только на рынке. Похожая ситуация и в Пицунде - пустынные улицы и пляжи, закрытые кафе и гостиницы.
Жители городов надеются на то, что ситуация изменится уже в ближайшие дни.
Накануне российский оперштаб по коронавирусу принял решение об открытии границы с Абхазией. Абхазская сторона также дала понять, что принципиальный вопрос по границе принят. Осталось лишь уточнить детали.
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