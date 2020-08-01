15:13 01 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR87.29
Поиск
Срочно:
Фото

В ожидании туристов: пустые пляжи Гагры и Пицунды

Получить короткую ссылку
216 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пляжи и улицы Гагры пустуют.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200801/1030639235/V-ozhidanii-turistov-pustye-plyazhi-Gagry-i-Pitsundy.html

Туризм - основной источник доходов Гагрского района. Ежегодно в бюджет района поступает до 400 миллионов рублей. И почти все эти средства - доход от турсезона.

В 2020 году пандемия коронавируса отрицательно сказалась на районе. Граница с Россией закрыта уже четыре месяца, а турсезон так и не начался.
Жители Гагры, которые в основном были задействованы в сфере туризма, практически остались без источника заработка.

Улицы, парки и пляжи Гагры непривычно пусты. Людей можно встретить только на рынке. Похожая ситуация и в Пицунде - пустынные улицы и пляжи, закрытые кафе и гостиницы. 

Жители городов надеются на то, что ситуация изменится уже в ближайшие дни.

Накануне российский оперштаб по коронавирусу принял решение об открытии границы с Абхазией. Абхазская сторона также дала понять, что принципиальный вопрос по границе принят. Осталось лишь уточнить детали.

Читайте также:

 

 

 

 



 



Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 12:08 31.07.2020
    12:08 31.07.2020

    На посту президента: 100 дней Аслана Бжания

    Пятый президент Абхазии Аслан Бжания официально был назначен на пост главы государства 23 апреля. Sputnik подготовил фотоленту к 100-дневному "юбилею" со дня инаугурации нового главы государства.

    229
    14
  • Последнее обновление: 17:14 30.07.2020
    17:14 30.07.2020

    "После захода солнца": премьера спектакля в Абхазском Молодежном театре

    Премьера спектакля "После захода солнца" в Абхазском государственном Молодежном театре имени Самсона Чанба должна была состояться еще в мае, но из-за ситуации с коронавирусом ее перенесли на июль.

    122
    10
  • Последнее обновление: 19:16 29.07.2020
    19:16 29.07.2020

    Путешествуй дома: экскурсия на абхазском языке

    Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений на абхазо-российской границе туристический сезон в Абхазии в этом году не состоялся. Однако развиваться начал внутренний туризм.

    366
    10
  • Последнее обновление: 21:15 27.07.2020
    21:15 27.07.2020

    Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира

    "Большая ванна" на месте Мохенджо-даро в современном Пакистане, вероятно, была первым бассейном, вырытым в третьем тысячелетии до нашей эры.

    365
    15

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В ожидании туристов: пустые пляжи Гагры и Пицунды
Заход с Иссык-Куля: российские летчики отработали ракетно-бомбовые удары
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться