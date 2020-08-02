Небольшими группами: Новоафонская пещера открылась для туристов

Новоафонская пещера была закрыта для посетителей с 20 марта из-за введенных в стране мер на фоне угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Новоафонская пещера начала принимать заявки на проведение экскурсий с воскресенья 2 августа, сообщается на странице объекта в Facebook.

Отмечается, что количество экскурсантов в группе будет сокращено согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Сотрудники Новоафонской пещеры обратились к экскурсионным фирмам с призывом заблаговременно бронировать время посещения пещеры и указывать в брони точное количество туристов.

При этом посетить пещеру можно не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно, приобретя билеты в кассе в порядке очереди.

Новоафонская пещера была открыта для посещения 4 июля 1975 году.

Новоафонская карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская в Словении и Карлсбадская в Америке. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.

В субботу 1 августа Россия и Абхазия сняли все ограничения на пересечения границы. Абхазо-российская граница была закрыта для туристов четыре месяца.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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