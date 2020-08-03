Анкваб рекомендовал работникам Минздрава, испытывающим панику, подать в отставку

В ходе совещания, которое состоялось 2 августа, заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что вспышка коронавируса среди местного населения и внезапное открытие границы может привести к тому, что абхазская медицина "захлебнется".

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения Абхазии, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб в интервью агентству "Апсныпресс", комментируя экстренное совещание медиков и членов оперативного штаба, которое состоялось 2 августа.

По словам главы Правительства, министр здравоохранения о совещании узнал в уведомительном порядке.

Премьер-министр страны отметил, что всем членам Координационного и оперативного штабов было заведомо известно, что Абхазия совместно с российскими коллегами отработала механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов.

"Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.Создается впечатление, что этим "совещанием" и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: "Мы же предупреждали!" Другого объяснения происшедшему нет. Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом", - подчеркнул он.

Премьер-министр выразил удивление, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. При этом своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек коронавирусной инфекции уже были зарегистрированы.

"То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают", - отметил Анкваб.

Минздрав Абхазии: российские медики, возможно, будут направлены в Гудаутский госпиталь>>

Александр Анкваб заметил, что стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки.

Читайте также: