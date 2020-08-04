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Без граждан третьих стран: кто может пересекать российско-абхазскую границу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030681043/Bez-grazhdan-tretikh-stran-kto-mozhet-peresekat-rossiysko-abkhazskuyu-granitsu.html

Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, введенные из-за ситуации с коронавирусом, в субботу 1 августа.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Российско-абхазскую границу могут пересекать только граждане Абхазии и России, пояснили в Министерстве иностранных дел Абхазии.

© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
Дождались: Абхазия и Россия открыли границу

Граждане других стран пока не могут ни заехать в Абхазию, ни выехать из республики.

Согласно распоряжению, которое было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии – в Россию.

Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии уточнили, что в отношении граждан третьих стран, намеревающихся выехать за пределы России через КПП "Псоу", действуют прежние ограничения.

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