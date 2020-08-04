Без граждан третьих стран: кто может пересекать российско-абхазскую границу

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Российско-абхазскую границу могут пересекать только граждане Абхазии и России, пояснили в Министерстве иностранных дел Абхазии.
Граждане других стран пока не могут ни заехать в Абхазию, ни выехать из республики.
Согласно распоряжению, которое было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии – в Россию.
Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии уточнили, что в отношении граждан третьих стран, намеревающихся выехать за пределы России через КПП "Псоу", действуют прежние ограничения.
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