Из пулемета по "дронам": военные ЮВО потренируются в стрельбе по беспилотникам

Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, введенные из-за ситуации с коронавирусом, в субботу 1 августа.

Больше месяца банкоматы в Абхазии не обслуживают карты международных платежных систем. Исключение составляет только карты "Мир". Ограничения пришлось вводить из-за дефицита наличных денег в стране. Обналичить деньги можно только в кассах, уплатив проценты по комиссии.