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Из пулемета по "дронам": военные ЮВО потренируются в стрельбе по беспилотникам

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030681631/Iz-pulemeta-po-dronam-voennye-YuVO-potreniruyutsya-v-strelbe-po-bespilotnikam.html

Новые упражнения по борьбе с беспилотниками основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Первыми стрельбу по БЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями", - говорится в сообщении.

Военнослужащие получат практику выявления разведывательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

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