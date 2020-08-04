Из пулемета по "дронам": военные ЮВО потренируются в стрельбе по беспилотникам

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Первыми стрельбу по БЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями", - говорится в сообщении.
Военнослужащие получат практику выявления разведывательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БЛА самолетного и квадрокоптерного типов.
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