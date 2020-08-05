В особо крупном размере: возбуждены дела о мошенничестве в Сбербанке Абхазии

Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, согласно УК Абхазии, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Следственное подразделение УВД Сухума с согласия прокурора столицы возбудило уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Ранее сообщалось, что двух сотрудниц дополнительного офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров. В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что речь идет о возбуждении дел по факту проверки этой информации.

"Согласно материалам уголовных дел, в период времени с декабря 2018 года по март 2019 года операционисты дополнительного офиса №1070 ОАО "Сбербанк Абхазии", расположенного в городе Сухум по проспекту Аиааира 84, Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка - то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Гражданка Чхеидзе "похищенные денежные средства на общую сумму 638 тысяч 224 рубля в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица". После этого сняла различными частями наличные средства в банкомате Сбербанка Абхазии с банковской карты клиента.

"Аналогичным способом обналичила сумму в 1 миллион 182 тысячи 200 рублей гражданка Гагуа. Тем самым мошенническим способом путем обмана и с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами в особо крупном размере, чем причинила материальный ущерб", - сообщила пресс-служба МВД.

Уголовное дело в отношении Валерии Чхеидзе возбуждено по части 4 статьи 156 УК Абхазии (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), аналогичное преступление вменяется Гунде Гагуа.

Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.