Депутат Галустян будет отстаивать право на врачебную тайну, когда избавится от COVID-19

По последним данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 109 человек.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутат Галустян, которому диагностировали COVID, рассказал корреспонденту Sputnik о своем состоянии.

"Все хорошо. Состояние хорошее", - отметил он.

Депутат вместе с семьей проходит самоизоляцию дома уже десятый день. Курирует его главный врач-терапевт республики Анжела Арчелия.

Ранее в интервью телеканалу Абаза ТВ Галустян отметил, что самоизоляция проходит успешно, симптомов коронавируса не наблюдается.

"Уже десятый день находимся дома, не ходим в гости, сами не принимаем гостей. Что касается состояния здоровья, то самочувствие хорошее, не жалуюсь. Никаких симптомов болезни у меня нет", - сказал он.

6 августа Галустян с семьей ожидает очередного тестирования на коронавирус.

"Алла Ивановна Беляева (главный санитарный врач по Сухуму - прим.) сообщила, что на десятый день должны взять контрольные заборы у меня. То есть уже завтра мы ждем бригаду санитарных врачей. Внутреннее ощущение, что все нормально. И мы, слава богу, от этой заразы, от этой напасти избавимся", - выразил надежду Левон Галустян.

Депутат признался, что как только он победит коронавирус, он планирует отстаивать свое право на конфиденциальность.

"Все же я хочу разобраться, кто распространил информацию о наличии в моем организме вируса COVID-19. Все же это является врачебной тайной, если мы говорим о букве закона, то эту букву закона каждый должен соблюдать", - подчеркнул он.

29 июля спикер Народного Собрания Валерий Кварчия сообщил Sputnik о подтвержденном диагнозе COVID-19 у одного из депутатов Парламента, при этом не назвав имени заболевшего.

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