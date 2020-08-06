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Винодельческий завод Массандра в Крыму

Вина Абхазии попали в список самых популярных у россиян

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200806/1030698722/Vina-Abkhazii-popali-v-spisok-samykh-populyarnykh-u-rossiyan.html

Роскачество провело исследование винного рынка России, согласно которому выявило, вина каких стран и каких торговых марок предпочитают россияне.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Абхазские вина вошли в списки самых популярных среди россиян импортируемых марок, согласно исследованию Роскачества

Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами, которое составляет 26% от общего объема рынка. 

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Игристые вина Абхазии также вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия.

В числе лидеров по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов) Абхазия заняла второе место.

При этом четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

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