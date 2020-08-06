Вина Абхазии попали в список самых популярных у россиян

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Абхазские вина вошли в списки самых популярных среди россиян импортируемых марок, согласно исследованию Роскачества.

Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами, которое составляет 26% от общего объема рынка.

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Игристые вина Абхазии также вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия.

В числе лидеров по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов) Абхазия заняла второе место.

При этом четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

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