Цветущие плантации села Лабра: как французский виноград прижился в Абхазии

Пять лет назад семья Ачба из Кутола разбила плантацию для выращивания винограда в селе Лабра Очамчырского района, где сегодня произрастает около 300 тысяч корней этой ягоды.

О том, как в селе Лабра Очамчырского района появился обширный виноградник, почему выбрали именно это место, как виноград соседствует с розами, от чего цветы защищают ягоду, и как проходит рабочий день персонала, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Розы, виноград и первый урожай

История создания виноградника в селе Лабра Очамчырского района связана с печальными событиями. По рассказу студента Донского Государственного технического Университета Аслана Ачба, его отец в 2013 году в качестве пробного проекта посадил в своем родовом имении в Кутоле 16 тысяч кустов винограда на площади в три гектара. "Эксперимент" удался и встал вопрос о поиске более обширных территорий. Выбор пал на земельный участок в Лабре, где в советское время выращивали табак и кукурузу.

"Здесь более плодородная земля и площадь большая. Предварительно мы отправили на анализ образцы почвы в Италию, результат которого был положительным. В 2015 году мы приступили к работам, но произошла трагедия", - поделился Ачба.

© Sputnik / Акоп Кущян В селе Лабра Очамчырского района появился обширный виноградник.

В том году трактор, который работал на территории будущей плантации, подорвался на мине, лежавшей в земле, скорее всего, со времен Отечественной войны народа Абхазии. В результате взрыва погиб отец Аслана. Дальнейшие работы, возобновившиеся спустя два года, проводятся в память о главе семейства.

Первый участок для посадки винограда не превышал 15 гектаров. Сейчас виноградник семьи Ачба сложно не заметить. Он хорошо виден даже издалека. Вся площадь огорожена каленой сеткой на бетонном фундаменте. На территории построено несколько капитальных зданий для работы и отдыха, а также ангар для техники, даже есть свой небольшой продуктовый магазин.

Перед каждым рядом высажены розы. У этих цветов не только эстетическое предназначение, но и практическое. Принято считать, что розы "предвестники" приближающихся заболеваний винограда – некий индикатор здоровья насаждений, стоящие на "страже", но как рассказал агроном Михаил Кокава, виноградник итак осматривают ежедневно и цветы в большей степени посажены для красоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Розы, высаженные перед каждым рядом, имеют практическое предназначение. Они "предвестники" приближающихся заболеваний винограда.

Первый урожай, отвечающий требованиям по качеству, собрали через два года после посадки винограда. По словам Кокава, тогда удалось собрать около 90 тонн с 15 плодоносящих гектаров. Следующие этапы посадки винограда были произведены в 2018 и 2020 годах. Тем самым плантация разрослась до 56 гектаров, где произрастает примерно 300 тысяч кустов винограда французских сортов, привезенных из Италии – марселан, мальбек, каберне совиньон, мерло, изабелла. По словам Кокава, эти сорта хорошо приживаются в Абхазии, но требуют тщательного ухода.

© Sputnik / Томас Тхайцук На плантации - 300 тысяч кустов винограда французских сортов, привезенных из Италии. Агроном Михаил Кокава.

"Не считая ночного времени и перерыва, мы постоянно находимся на плантации. За ними нужно ухаживать как за младенцами", - поделился Кокава, у которого еще нет собственных детей и виноград, шутит он, стал для него едва ли не главным объектом заботы в жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пока виноград зеленый, но уже через несколько месяцев из него можно будет производить вино.

Виноград в Абхазии поспевает осенью и грузди на лабрской плантации пока зеленого цвета, но уже через несколько месяцев из них можно будет производить вино. Собранный урожай поставляют в компанию "Вина и воды Абхазии", гендиректор которой Николай Ачба оказал финансовую поддержку в реализации этого проекта в селе Лабра.

Терпение и труд

Студент второго курса факультета "Технологии бродильных производств и виноделия" Аслан Ачба планирует в будущем возглавить семейный бизнес. Трудностей он не боится и постепенно приучает себя к физическому труду на плантации. Наряду со своими старшими родственниками и персоналом, он проводит обрезку винограда, очищает их от сорняков, косит траву между рядами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Студент второго курса факультета "Технологии бродильных производств и виноделия" Аслан Ачба продолжает семейное дело.

"Для того чтобы стать профессионалом в этом деле, нужно всю эту работу прочувствовать на себе и понять труд от простого рабочего до механизатора", - поделился жизненной позицией Аслан.

Виноградные плантации обслуживают 20 человек. В основном это жители сел Лабра, Кутол, Аракич, а также Галского района.

Шестнадцатилетний Алеко каждый день до работы преодолевает 14 километров в обе стороны и зачастую пешком. Утро у него начинается примерно в 4:00, а рабочий день в 7:00. Когда на плантации приехали журналисты, Алеко вместе со старшим братом и другими сельчанами цапкой очищал насаждения винограда от травы. К труду под открытым небом он уже привык, признался парень.

"Нас в семье шестеро братьев и одна сестра. Надо работать, зарабатывать деньги и помогать семье", - застенчиво рассказал Алеко и добавил, что в предстоящем учебном году планирует поступить в Военное училище.

© Sputnik / Томас Тхайцук График работы на плантации не постоянный и зависит от погоды.

График работы на плантации зависит от погоды. Если день выдался не слишком жарким, то перерыв начинается в 12:00 и продлится четыре часа. Те, кто живет близко, может пойти домой отдохнуть, а те, кто далеко, - остаются на территории плантации и набираются сил в тенечке. Второй и завершающий "удар" они наносят с 16:00 до 20:00.

Алиса на винограднике в Лабре трудится четвертый год. Девушка призналась, что ее устраивает это место работы, так как оно поблизости к дому и хорошо платят, а в перерывах старается успеть решить домашние дела.

Ася из Лабры работает исключительно в соломенной шляпе и с полотенцем на плечах. Трудиться подолгу под палящим солнцем определенно непросто, но не для нее.

"Мы сельские люди и привыкшие к этому. А что делать? Если институт не закончил, то приходится браться за такую работу. Многие устраиваются сюда семьями и все довольны", - отметила Ася.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тракторист Реваз Ласурия.

Трактористу Ревазу Ласурия на капризы погоды жаловаться не приходится. Он ездит на новенькой ярко-красного цвета технике немецкого производства с кондиционером. В таких условиях, отметил он, можно работать с утра до вечера почти без остановок. На виноградник он устроился около полугода назад. До этого Реваз много лет управлял автобусом и маршрутным такси.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работать на новеньком тракторе с кондиционером - одно удовольствие.

Всего на "вооружении" плантаторов три трактора, три опрыскивателя, чеканочная машина для обрезки листьев, но количество техники, вероятно, будет только расти, так как у предпринимателей планы по расширению бизнеса. Какие именно планы, они пока держат в секрете, но то, что дело прибыльное, не скрывают.

Пандемия коронавируса негативно повлияла на многих, но на плантациях винограда в селе Лабры она не отразилась. По словам Михаила Кокава, все необходимые препараты для лечения насаждений они закупили в нужном объеме еще до закрытия границ.

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