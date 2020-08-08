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Медведев о защите Абхазии и Южной Осетии: Закавказье могло превратиться в пороховую бочку

© Sputnik / Екатерина Штукина
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200808/1030709349/Medvedev-o-zaschite-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-Zakavkaze-moglo-prevratitsya-v-porokhovuyu-bochku.html

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik.  Зампредседателя Совета безопасности России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в годовщину августовских событий 2008 года в Южной Осетии рассказал о том, почему Россия приняла решение противостоять грузинской агрессии. 

"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии... Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", - написал Медведев в своем Facebook.

Ночью 8 августа 2008 Грузия объявила о начале военной операции  в зоне грузино‑осетинского конфликта с целью "наведения конституционного порядка в Южной Осетии". Через несколько часов Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.

Этой же ночью Абхазия направила в Южную Осетию тысячу добровольцев и переместила войска к границе с Грузией.  На следующее утро парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной Осетии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.

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