Первый с марта: возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией возобновилось, 9 августа на железнодорожный вокзал столицы Абхазии прибыл поезд Санкт-Петербург-Сухум.
За полчаса до прибытия первого поезда, на вокзале собрались встречающие, которые не скрывали радости от этого события. Поезд доставил пассажиров на несколько минут раньше намеченного времени, вагоны не были переполнены людьми, в Сухум приехали несколько десятков человек, как рассказали проводницы, многие пассажиры сошли в Сочи и Адлере.
Среди пассажиров была Валентина из Твери, по ее словам, она с нетерпением ждала возобновления железнодорожных рейсов с Абхазией, так как для нее это самый удобный транспорт.
"Я приехала к своей знакомой, чтобы посмотреть на ваш очаровательный край, о котором много слышала. Он настолько красив и богат достопримечательностями, что многие люди в России хотят приехать в вашу республику. Я с нетерпением ждала поезда, так как он напрямую доставил меня из нашего города без пересадок", - подчеркнула она.
Ранее, заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания сообщал, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации по снятию временных ограничений на пересечение границы, РЖД предложило восстановить международное сообщение с Абхазией.
9 августа на железнодорожный вокзал Сухума пребудет поезд Москва-Сухум, который будет ходить ежедневно. С 15 августа в республику будет приезжать поезд Самара-Сухум.
Помимо этого, РЖД планирует запустить туристический поезд Туапсе-Гагра.
Желознодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространение инфекции.
Российско-абхазская граница была открыта 1 августа.
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