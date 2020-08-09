Первый с марта: возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

Поезда между Россией и Абхазией перестали ходить в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией возобновилось, 9 августа на железнодорожный вокзал столицы Абхазии прибыл поезд Санкт-Петербург-Сухум.

За полчаса до прибытия первого поезда, на вокзале собрались встречающие, которые не скрывали радости от этого события. Поезд доставил пассажиров на несколько минут раньше намеченного времени, вагоны не были переполнены людьми, в Сухум приехали несколько десятков человек, как рассказали проводницы, многие пассажиры сошли в Сочи и Адлере.

Среди пассажиров была Валентина из Твери, по ее словам, она с нетерпением ждала возобновления железнодорожных рейсов с Абхазией, так как для нее это самый удобный транспорт.

"Я приехала к своей знакомой, чтобы посмотреть на ваш очаровательный край, о котором много слышала. Он настолько красив и богат достопримечательностями, что многие люди в России хотят приехать в вашу республику. Я с нетерпением ждала поезда, так как он напрямую доставил меня из нашего города без пересадок", - подчеркнула она.

© Sputnik Прибытие поезда Санкт-Петербург - Сухум

Ранее, заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания сообщал, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации по снятию временных ограничений на пересечение границы, РЖД предложило восстановить международное сообщение с Абхазией.

9 августа на железнодорожный вокзал Сухума пребудет поезд Москва-Сухум, который будет ходить ежедневно. С 15 августа в республику будет приезжать поезд Самара-Сухум.

Помимо этого, РЖД планирует запустить туристический поезд Туапсе-Гагра.

Желознодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространение инфекции.

Российско-абхазская граница была открыта 1 августа.

Читайте также: