На "отлично": российские медики оценили работу Гудаутского госпиталя

Группа медиков из Московского медицинского университета имени Сеченова прибыла в Гудаутский госпиталь в воскресенье 9 августа.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Работа в Гудаутском госпитале, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, организована отлично, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия врач, профессор Московского медицинского университета имени Сеченова Елена Попова.

"Нас приятно поразило отремонтированное помещение, чистота, укомплектованный штат, руководимый главврачом. Скорее всего, есть проблемы экономического плана, но в то же время пациенты лежат в чистых палатах, в которых стоят функциональные кровати, необходимое оборудование, есть средства индивидуальной защиты, антисептики", - рассказала она.

В то же время, по словам Поповой, в больнице не хватает аппаратов для респираторной поддержки, концентраторов для кислорода и необходимых для оборудования средств и растворов.

"Пока пациентам помогает климат, сейчас жарко, ультрафиолет, высокие температуры и героические усилия специалистов помогают пациентам быстрее выздороветь. Мы пытаемся с врачами разработать программу лечения, адаптированную к местным условиям, в том числе климатическим. Были вопросы по поводу того, можно ли проветривать палаты. Так как больница находится на возвышенном участке, мы решили все-таки открывать окна", - добавила она.

Делегация врачей из Московского университета имени Сеченова намерена исследовать истории болезней пациентов Гудаутского госпиталя, а также проводить консультации с абхазскими коллегами, в том числе из районных больниц. Один из семинаров будет посвящен вопросам диагностики больных коронавирусом.

По словам Поповой, часть госпитализированных чувствует себя хорошо и готовится к выписке, однако с учетом увеличивающегося количества туристов в республике к осени количество заболевших может увеличиться.

Делегация специалистов Сеченовского университета прибыла в Гудаутскую районную больницу в воскресенье 9 августа. В группе медиков пятеро специалистов, среди которых инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог, которые пробудут в Абхазии неделю.

Согласно последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Восьмого августа оперштаб сообщил о первом туристе в Абхазии, у которого был диагностирован коронавирус. Он был вывезен для лечения в Россию.

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