Назначен и.о. главврача Галской центральной районной больницы

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности главного врача Галской центральной районной больницы назначен врач-нейрохирург Астамур Гамгия. Об этом сообщает Гал ТВ.

Соответствующее распоряжение 10 августа подписал глава Галского района Константин Пилия.

Гамгия будет исполнять обязанности главврача в течение трех месяцев. Его заместителем и по совместительству главным санитарным врачом района назначена Мактина Гергедава.

Новый и.о. главврача отметил, что основной приоритет в работе будет нацелен на организацию экстренной помощи, пациентам которые поступают в ЦРБ и налаживание работы реанимационного отдела.

Бывший главврач Галской ЦРБ Георгий Шония написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

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