03:46 11 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.78
  • EUR86.83
Поиск

Назначен и.о. главврача Галской центральной районной больницы

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200810/1030731546/Naznachen-io-glavvracha-Galskoy-tsentralnoy-rayonnoy-bolnitsy.html

Обязанности главного врача Галской ЦРБ временно исполняла Мактина Гергедава после увольнения Георгия Шония.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности главного врача Галской центральной районной больницы назначен врач-нейрохирург Астамур Гамгия. Об этом сообщает Гал ТВ.

Соответствующее распоряжение 10 августа подписал глава Галского района Константин Пилия.

Гамгия будет исполнять обязанности главврача в течение трех месяцев. Его заместителем и по совместительству главным санитарным врачом района назначена Мактина Гергедава.

Новый и.о. главврача отметил, что основной приоритет в работе будет нацелен на организацию экстренной помощи, пациентам которые поступают в ЦРБ и налаживание работы реанимационного отдела.

Бывший главврач Галской ЦРБ Георгий Шония написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: от взрыва в Бейруте до туристов в Абхазии
Помощь спасателей МЧС России получили почти 200 человек в Бейруте
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться