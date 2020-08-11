Учебный год в Абхазии может начаться с 1 сентября

Подача заявок на прием в школы и детские сады Республики Абхазия начинается с 20 августа.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Учебный год начнется с 1 сентября, если количество заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии не увеличится в разы, сообщил в интервью телеканалу Гал ТВ министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.

"Если ситуация будет стабильной и распространение вируса минимальным, мы готовы открывать школы и детские сады. Если численность заболевших будет резко увеличиваться, то мы приостановим процесс и будем следить за развитием ситуации", - отметил он.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день – 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.

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