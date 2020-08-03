Открытие границы и здравоохранение Абхазии: интервью Тамаза Цахнакия

В конце июля в Абхазии участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных – медсотрудники и члены их семей.

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в интервью радио Sputnik рассказал, сможет ли абхазская медицина справиться с наплывом туристов, почему приезжих не тестируют на границе и как действовать тем, кто обнаружил у себя симптомы коронавируса.

- Тамаз Мурманович, 1 августа открылась российско-абхазская граница, поток туристов хлынул в республику. Как в этой связи вы оцениваете ситуацию с точки зрения системы здравоохранения?

- Говорить о какой-то оценке мы не можем, все только началось. Посмотрим, как ситуация будет складываться в течение трех недель. Главное - соблюдать правила профилактики, стараться соблюдать меры личной гигиены, в местах массового скопления носить маски. Эти правила никто и не отменял, инструкции есть у всех организаций, где происходит размещение туристов или системы общепитов. По опыту Сочи мы видим, что огромное количество туристов, а выявляется в сутки не более пяти-шести человек.

- При переходе государственной границы, будет ли определяться состояние здоровья людей?

- Раньше, когда пересекающих было пять человек, это было легко сделать. Сейчас, когда их тысяча, это сложнее. Люди будут сутками стоять в очереди. Это сделать нереально, потому что человек, который идет пешком от российской границы до нашей под палящим солнцем, нагревается. Ни тепловизор, ни термометр не будут давать достоверную информацию в таком случае.

- Сейчас в республике не работает горячая линия Минздрава. Как действовать людям, если они заподозрят у себя симптомы инфекции?

- Да, действительно, есть технические проблемы, но мы будем просить мобильного оператора вернуться к прежнему режиму работу. В случае, если у человека есть подозрения, нужно обратиться к своему врачу или к участковому врачу.

- Как быть жителям районов Абхазии?

- Что касается жителей районов Абхазии, существует определенная схема маршрутизации. В каждом районе выделена одна машина, которая транспортирует пациента, если это необходимо, в Гудаутскую больницу.

- Хватает ли в республике лаборантов, которые занимаются выявлением результатов тестов?

- Чем больше исследований проходит, тем нам сложнее. Всего лаборантов, которые могут заниматься ПЦР-диагностикой, трое, но мы планируем направить на курсы повышения квалификации еще двоих. Они владеют методами лабораторной диагностики, и им будет легче освоить новую методику. Также хотел бы добавить, что 8 августа в Абхазию будет завезен компьютерный томограф. В Гудаутском госпитале под него уже сделано помещение.

- На совещании оперштаба ваш заместитель говорил о том, что при ухудшении эпидситуации абхазская система здравоохранения может "захлебнуться". Вы с ним согласны?

- Понимаете, мы готовили медучреждение, исходя из численности нашего населения. На 100 тысяч населения предполагается 20 тяжелобольных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Это порядка 60 человек, исходя из нашего количества населения. По статистике из всех заболевших, 80% - бессимптомные носители, 2,5% - тяжелые больные. Могу сказать, что пока в эту статистику мы укладываемся.

- Многие говорили, что с наступлением жары пойдет спад случаев заражения. В этом есть логика?

- Считается, что да, что ультрафиолет влияет. К тому же, в жару люди не сидят в помещениях, где скученность. Они выходят на улицу и, если нет совсем близкого контакта, вероятность заразиться меньше.

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