Ежедневно туристический ретро-поезд будет выезжать из Туапсе в 05:20 утра и прибывать в Гагру в 10:10.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Туристический ретро-поезд начнет ходить между Туапсе и Гагрой с 15 августа, сказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"Этот поезд будет курсировать в рамках работы, которую проводит РЖД по повышению привлекательности пассажирских перевозок между курортами юга России и Республики Абхазия", - отметил он.

Ретро-поезд состоит из 11 вагонов, предполагаемое расписание следования поезда: выезд со станции Туапсе 05:20 и прибытие на железнодорожную станцию в Гагре в 10:10. Отправление со станции Гагры – 19:55. Поезд будет курсировать ежедневно.

"Пассажиры ретро-поезда за время нахождения в Абхазии будут посещать озеро Рица, дачу Сталина и так далее. Такого туристического поезда у нас не было, он будет ходить впервые", - рассказал Маргания.

В поезде три плацкартных вагона, три общих, два вагона-ресторана, два купейных и один штабной вагон.

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса возобновилось 7 августа.

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