Эксперты: цены на билеты в Абхазию подорожали за год

Абхазо-российская граница открылась для туристов с 1 августа. По состоянию на 10 августа, границу в оба направления пересекли более 230 тысяч человек.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Стоимость билетов в Абхазию за год существенно увеличилось, к такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса Туту.ру, проанализировав данные бронирований.

Средняя стоимость билета на поезд из Москвы в Сухум за год выросла на 16% - до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону - на 35%, до 2,5 тысячи рублей.

Поездка из Адлера обходится дороже в среднем на 18%, то есть в 840 рублей.

Железнодорожные билеты на курорт Гагры из трех российских городов подорожали почти в полтора раза. Из Санкт-Петербурга - на 29%, из Воронежа - на 79%, из Сочи - на 62%.

Средний чек на железнодорожные билеты Сочи - Сухум за год вырос на 12%, до 886 рублей. Поездка автобусом обойдется в сумму от 380 до 560 рублей, в зависимости от пункта назначения.

Граница Абхазии с Россией открылась для туристов 1 августа. Железнодорожное сообщение возобновилось с 7 августа.

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