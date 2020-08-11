Эксперты: цены на билеты в Абхазию подорожали за год

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Стоимость билетов в Абхазию за год существенно увеличилось, к такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса Туту.ру, проанализировав данные бронирований.
Средняя стоимость билета на поезд из Москвы в Сухум за год выросла на 16% - до пяти тысяч рублей, из Ростова-на-Дону - на 35%, до 2,5 тысячи рублей.
Поездка из Адлера обходится дороже в среднем на 18%, то есть в 840 рублей.
Железнодорожные билеты на курорт Гагры из трех российских городов подорожали почти в полтора раза. Из Санкт-Петербурга - на 29%, из Воронежа - на 79%, из Сочи - на 62%.
Средний чек на железнодорожные билеты Сочи - Сухум за год вырос на 12%, до 886 рублей. Поездка автобусом обойдется в сумму от 380 до 560 рублей, в зависимости от пункта назначения.
Граница Абхазии с Россией открылась для туристов 1 августа. Железнодорожное сообщение возобновилось с 7 августа.
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