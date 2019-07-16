Фальшивый тур: туристы стали чаще покупать "липовые" путевки в Абхазию

Мошенники создают сайты, которые не имеют отношения к местным санаториям, и собирают деньги, пользуясь доверчивостью туристов.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. За последние две недели на горячую линию Министерства по курортам и туризму Абхазии обратились 29 обманутых туристов, которых мошенники "развели" горячими турами в Абхазию, сообщил Sputnik начальник отдела рекламы и информационного сопровождения Минтуризма Саид Аршба.

"В основном жалобы поступают по факту, когда уже человек полностью или частично оплатил за бронь номера, когда у людей возникают подозрения по поводу того или иного сайта, через который они бронировали тур. В основном людей заманивают высокими скидками, горячими турами. Аферисты выставляют фотографии тех или иных гостиниц, которые предоставляют туристам услуги. Люди наивно верят мошенникам и оплачивают туры", – рассказал Аршба.

После того как на горячую линию поступают жалобы, Министерство по курортам и туризму Абхазии обращается в МВД, которое заводит уголовное дело по факту мошенничества.

"В Министерстве внутренних дел Абхазии есть люди, которым этим занимаются, проверяют информацию по своим каналам", – добавил он.

Как не попасть в сети мошенников?

"Налеты" мошенников – обратная сторона популярности туристического направления. Одним из первых объектов в Абхазии, которым "прикрылись" преступники в преддверии курортного сезона 2019 года, стал пансионат "Нарт" в Гагре.

Первое, на что нужно обратить внимание – указан ли адрес объекта на территории Абхазии, на сайте должна быть размещена исчерпывающая информация о месте отдыха, номерном фонде, инфраструктуре, пляже.

На портале также должна быть размещена документация и сведения о компании, юридическом лице. Местные номера телефонов тоже не всегда могут быть гарантом подлинности. Конечно, все это может быть и на "фейковых" сайтах, но существует одна важная деталь, которая выдает всех мошенников – это неестественно большие скидки. Скидки не могут быть выше 25-30%.

У многих гостиниц и пансионатов Абхазии нет своих собственных официальных сайтов, что аферистам только на руку.

Прежде чем оплатить бронь, следует обратиться в горячую линию Министерства по курортам и туризму Абхазии, которую запустили в апреле 2019 года.

Туристы могут подстраховаться, сверив данные заинтересовавшего их объекта с реестром на официальном сайте Минтуризма. Сегодня в этом реестре 130 гостиниц, отелей, домов отдыха и пансионатов, и он будет постоянно пополняться. Там же можно найти ссылки на "правильные" сайты этих объектов и действующие телефоны.

Ранее председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатские запросы в МВД РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить информацию о мошенниках, которые предлагают фальшивые путевки на сайтах-двойниках и страниц пансионатов в Крыму и Абхазии. По словам Дегтярева, речь идет о 139 обманутых туристах.

Подробнее о том, как предлагается решать проблему "фейковых путевок", слушайте в подкасте Sputnik в ближайшее время.

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