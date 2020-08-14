"Мы никогда не забудем": Бжания встретился с добровольцами Отечественной войны

СУХУМ, 14 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Аслан Бжания встретился с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
"Для меня очень важно в статусе президента проводить такую встречу. Все поколения народа Абхазии помнят ваш труд и высоко его ценят. Еще раз хочу подчеркнуть следующую мысль: это ваша Родина, обильно полили ее своей кровью, не жалели свою жизнь. Мы это никогда не забудем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я бы хотел иметь возможность встречаться с вами всегда, когда вы того желаете. Еще раз хочу поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили во имя народа Абхазии", - сказал Бжания.
Президент подчеркнул, что бесценен вклад добровольцев в свободу и независимость Абхазии.
Доброволец Тимур Шарданов передал президенту от кабардино-балкарских добровольцев книгу "Черкесская диаспора".
Шарданов отметил, что у семей добровольцев есть проблемы при получении гражданства.
"У добровольцев есть проблемы. Жен и детей погибших добровольцев, которые хотят получить абхазское гражданство, когда приезжают сюда, здесь отсылают их. Как сделать так, чтобы процесс проходил упрощенно?" - спросил Шарданов.
Бжания пообещал, что таких проблем не будет, абхазские власти займутся этим вопросом.
Добровольцы также попросили, чтобы власти республики содействовали поиску информации о без вести пропавших.
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