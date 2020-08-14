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Поезд Самара - Сухум начнет курсировать с 15 августа

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200814/1030757569/Poezd-Samara-Sukhum-nachnet-kursirovat-s-15-avgusta.html

Поезда между Россией и Абхазией перестали ходить в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Железнодорожное сообщение между странами возобновилось 7 марта.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Курсирование поезда № 487/488 Самара – Сухум с прицепными вагонами Пенза – Сухум начнется с 15 августа, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Первый поезд с марта между Абхазией и Россией отправился 7 августа.

Отмечается, что поезд выезжает из Самары 15 августа, прибывает в Сухум 18 августа и будет курсировать один раз в пять дней. Продажа билетов открыта. 

 

В настоящее время в сообщении между Абхазией и Россией курсируют поезда:

  • № 306/305 Москва – Сухум
  • № 479/480 Санкт-Петербург - Сухум с беспересадочной группой вагонов Псков - Сухум - Елец, Елец - Сухум - Псков
  • новый туристический поезд "Сочи" по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, который начинает курсировать с 15 августа.

Кроме того, ФПК и АНО "Единая транспортная дирекция" организовали смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Абхазию с 5 августа по 30 сентября 2020 года. Пассажиры, прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер, могут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении. 

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