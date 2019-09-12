Где больше пользы: в дыне или арбузе, чем отличаются способы выбора этих бахчевых – в инфографике Sputnik.

Считается, что дыня гораздо вреднее арбуза, так как в ней больше сахара. Однако в ней больше и клетчатки, и в разы выше содержание витамина С.

Ответ на вопрос, что полезнее — дыня или арбуз, а также какое из лакомств нельзя есть кормящим женщинам, а что — тем, кто борется с лишним весом, смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Узбекистан.

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