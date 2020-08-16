Sputnik недели: коронавирус, "волнения" в Пицунде и особая дата

Неделя в Абхазии запомнилась новыми случаями коронавирусной инфекции, событиями в Пицунде, несчастным происшествием на Рице и памятной датой.

На уходящей неделе в Абхазии было выявлено более 50 новых случаев заражения коронавирусом, на помощь абхазских медикам прибыли специалисты из России, в Пицунде появился новый глава курорта, а на Рице произошел несчастный случай.

Новые случаи коронавируса

В Абхазии продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Всего на текущей неделе было выявлено 55 инфицированных, проверку прошли 655 человек. Двое пациентов Гудаутской больницы и гражданка России, у которых подтвердился диагноз, были вывезены для лечения за границу.

На этой неделе в Гудаутском госпитале побывали российские специалисты-медики, которые оценили уровень организации приема пациентов и схему лечения больных. По их словам, работа в госпитале организована на "отлично".

"Нас приятно поразило отремонтированное помещение, чистота, укомплектованный штат, руководимый главврачом. Скорее всего, есть проблемы экономического плана, но в то же время пациенты лежат в чистых палатах, в которых стоят функциональные кровати, необходимое оборудование, есть средства индивидуальной защиты, антисептики", - рассказала в интервью Sputnik профессор Московского медицинского университета имени Сеченова Елена Попова.

В то же время, по словам Поповой, в больнице не хватает аппаратов для респираторной поддержки, концентраторов для кислорода и необходимых для оборудования средств и растворов.

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Новый глава "Курорта Пицунда"

На прошлой неделе был назначен новый глава "Курорта Пицунда", им стал Фрикан Гунба. Однако с таким решением не согласилась часть работников предприятия и жителей города, которые собрались у административного здания. Собравшиеся были недовольны тем, что новую кандидатуру утвердили без уведомления об этом экс-главы предприятия Нодара Шакрыл.

На защиту Шакрыл встал и бывший глава Минтуризма Автандил Гарцкия, который подчеркнул, что в годы, когда Шакрыл возглавлял объект, экономические и финансовые показатели предприятия относительно других объектов курортной сферы, были самыми лучшими.

10 августа по этому вопросу высказалась и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа". Члены организации также выступили против отстранения от должности Шакрыл.

"Хотим отметить, что в тяжелой экономической ситуации недопустимо игнорировать очевидные достижения в развитии "Курорта Пицунда", достигнутые за последние годы, когда в разы повысились поступления в казну государства", - отмечается в заявлении "Аруаа".

Также в заявлении подчеркивается, что решение министра туризма в Пицунде – результат разделения абхазского общества на своих сторонников и оппонентов, без учета профессиональных и деловых качеств назначенцев, что вызывает негодование общественности.

Новый глава курорта в интервью Sputnik 10 августа отметил, что находится на своем рабочем месте и в выполнении своих обязанностей никто ему не препятствует.

Фрикан Гунба поделился своими рабочими планами как новый руководитель. По его словам, будут продолжены ремонтные работы корпусов объекта.

"Будем делать ремонт корпусов, продлевать курортный сезон и думать о межсезонье, приложим все усилия для того, чтобы курорт приносил прибыль, чтобы он помогал государству и в первую очередь самому городу Пицунда", - подчеркнул он.

Вечером 10 августа в Пицунде состоялось собрание представителей администрации и жителей города, где присутствовали около 70 человек. Жители города выступили с предложением выдвинуть кандидатуру Тимура Тарба в качестве заместителя директора "Курорта Пицунда", так как он сам является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации.

15 августа в интервью "Нужной газете" Нодар Шакрыл заявил о том, что не согласен с решением о его увольнении и надеется на то, что оно будет рассмотрено в парламенте и в суде. Шакрыл подчеркнул, что оглашение приказа о его увольнении и представление нового руководителя Фрикана Гунба прошли без его присутствия, предупреждения и ознакомления акта проверки Контрольной палаты.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министр туризма в рамках своих законных полномочий.

Несчастный случай

Молодой человек и девушка, оба 1998 года рождения, приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга и ездили в республике на арендованном квадроцикле.

11 августа в районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге, молодой человек не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, квадроцикл обнаружили на берегу реки Бзыбь.

Девушку на месте ДТП найти не удалось. На четвертые сутки тело туристки было обнаружено в реке Бзыбь. В поисковых работах принимали участие водолазы ГИМС МЧС Абхазии и волонтер, который обнаружил тело девушки в ста метрах вниз по течению, под скалой на глубине около четырех метров.

День скорби

Мероприятия в память о начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялись в Абхазии 14 августа. Руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, ветераны войны и общественность возложили цветы к мемориалу Боевой Славы и мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В день начала войны в Сухуме прошло шествие от Мемориала Славы до Красного моста, где в 1992 году развернулись первые столкновения грузинской армии и абхазских ополченцев. На Красном мосту участники акции зажгли свечи.

Также глава государства встретился с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии. Президент подчеркнул, что вклад добровольцев в свободу и независимость Абхазии бесценен, а доброволец Тимур Шарданов передал президенту от кабардино-балкарских добровольцев книгу "Черкесская диаспора".