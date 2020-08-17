Только на абхазском: детская театральная студия "Нарт" объявила кастинг

При Абхазском государственном драматическом театре с 2018 года работает театральная студия "Нарт" для детей.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Детская театральная студия "Нарт" при Абхазском государственном драматическом театре открывает набор детей с 8 до 16 лет, сообщил Sputnik руководитель студии Гудиса Тодуа.

По словам Тодуа, главный критерий при выборе юных актеров – знание абхазского языка. На прослушивании дети должны будут представить басню, стихотворение и прозу на абхазском языке, а также подготовить вокальный и танцевальный номер.

"В студии мы будем обучать актерскому мастерству, сценической речи, фехтованию, хореографии и давать различные мастер-классы", - отметил он.

Первый отбор участников в детскую студию "Нарт" проходил в сентябре 2018 года. Дебют 16 воспитанников студии состоялся в декабре 2018 года в новогоднем спектакле "Волшебная палочка". Тодуа отметил, что выпускники студии остаются в резерве Абхазского драмтеатра и будут по необходимости задействованы в его спектаклях.

Кастинг на новый набор продлится до 28 августа. Занятия будут проходить два раза в неделю, обучение бесплатное.

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