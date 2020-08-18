Барас Куджба даст концерт в Абхазском драмтеатре

В программе концерта произведения абхазских и русских поэтов, классические мотивы и любовная лирика.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт студента Московской государственной консерватории имени Чайковского Бараса Куджба с участием актеров Абхазского государственного драматического театра состоится в театре во вторник 25 августа, сообщили Sputnik сам Барас Куджба.

"Идея, конечно же, Абхазского драмтеатра. Мне предложили провести концерт классической музыки и поэзии. Я буду исполнять произведения Эрика Сати, Шопена, Баха, Шуберта, Марчелло и других. Это будет большой творческий, приятный вечер. Будут произведения классиков, а также современная музыка", – пояснил Куджба.

По сообщению пресс-службы Абхазского драмтеатра, в программе концерта прозвучат классические произведения, любовная лирика, абхазская и русская поэзия. Стихи будут читать актеры театра – Гудиса Тодуа, Лана Джопуа, Кясоу Хагба и другие.

Программа будет длиться 1 час 20 минут, начало в 19:00.

"Труппа Абхазского драмтеатра в августе находится в отпуске, и мы решили провести мероприятие, чтобы завершение лета было красочным, классическим и красивым", - отметили в пресс-службе.

Барас Куджба - выпускник музыкальной школы Пицунды, окончил Сухумское музыкальное училище по классу фортепиано. Сейчас он учится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Предки Бараса Куджба в XIX веке покинули родную Абхазию и поселились в Турции, сам Барас родился в Анкаре и вернулся на родину вместе с семьей только в 2008 году, когда ему было семь лет.

В декабре 2019 года Куджба стал лауреатом диплома I степени Международного конкурса хоровых дирижеров.

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