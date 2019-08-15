Барас Куджба: музыка направляет людей на добрые поступки

О том, как юный, но уже известный абхазский пианист Барас Куджба увлекся музыкой, что этому способствовало и какую роль, по его мнению, играет искусство в жизни людей, читайте в интервью Sputnik Абхазия.

Барасу Куджба 17 лет, он выпускник музыкальной школы Пицунды, окончил Сухумское музыкальное училище, в этом году поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

Бадрак Авидзба, Sputnik

– Барас, твои предки в результате исторического события (Кавказская война – ред.) в XIX веке покинули родную Абхазию и поселились в Турции, где родился и ты. Позже семья переехала на историческую землю, сколько тебе лет было тогда и помнишь ли что-то, что связано с переездом?

– Я родился в Анкаре, нулевой и первый класс проучился там. В Абхазию мы переселились в 2008 году, когда мне было семь лет. Я сразу пошел в школу и больше помню себя в Абхазии, чем в Турции, несмотря на то, что какие-то воспоминания остались о прежней жизни. Учился в пицундской абхазской средней школе, пошел снова в первый класс, чтобы освоить абхазский алфавит, выучить язык.

Одновременно со школой я учился в пицундской музыкальной школе. Мой отец, конечно, хотел, долго думал, готовился переехать на землю предков, он бывал здесь до войны. Когда он окончательно решился, мы приехали в республику. Большое значение имеет любовь к своей родине, которая не давала нам думать о каких-то бытовых проблемах.

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– Как пришло решение пойти в музыкальную школу, кто его принимал?

– Это была интересная история. Мои родители просто проезжали мимо пицундского храма, а музыкальная школа находится рядом с храмом. Случайно родители встретили детей, которые шли в музыкальную школу, и спросили, куда идут дети, услышав, что в музыкальную школу, они заинтересовались и решили отправить меня туда учиться.

Я, конечно, согласился, так как слушался родителей и вопреки их решениям я ничего не совершал. Моей первой учительницей была Ирина Степановна Гварамия, директором – Роза Спиридоновна Ажиба. Безусловно, они встретили меня очень тепло, так как, к сожалению, в музыкальной школе очень мало мальчиков, для них это было радостное событие.

Музыка воспитывает не только восприимчивость прекрасного, как говорил выдающийся композитор Кабалевский, прекрасное пробуждает доброе. Когда мы учим музыкальное произведение или находимся в этой сфере, мы, конечно же, направляем детей на добрые поступки. В музыкальной школе у нас было только фортепиано, и я сразу начал учиться играть на этом инструменте. Параллельно с музыкальной школой я ходил в школьный ансамбль народной музыки в моем селе Лдзаа. Я там играл на абхазском народном инструменте апхиарца.

– Тяжело было учиться играть на пианино? Насколько сложно совмещать учебу в средней школе с занятиями музыкой?

– Есть определенно выработанные методики преподавания, и, конечно, наши учителя им следуют, они нас верно направляли. Нам показывали, где какая нота, интервалы, чтение с листа, постановка руки, постепенно я начал играть. Процесс учебы, конечно, сложный, но если человек искренне интересуется, получает удовольствие от того, что делает, то все получится.

Конечно, дети хотят больше свободного времени, гулять, играть со сверстниками в футбол. Иногда хотелось оставить занятия музыкой, побегать с друзьями, но не было того, что из-за сложностей падал духом и хотел оставить музыку.

В четвертом классе я уже стал играть масштабные произведения, пьесы, например, Чайковского. Я думаю, что учеба в музыкальной школе способствует успехам учебы в общеобразовательной. Безусловно, музыка воспитывает в человеке терпеливость, а значит, и мужественность. Также, когда у человека есть волевые качества, то он и в школе будет стараться учиться лучше. Я думаю, что это и мне помогло, так как есть связь между музыкой и геометрией, математикой, о чем говорили греческие философы, в том числе и Пифагор. Хотел бы призвать родителей отдавать детей в музыкальные школы.

– Когда ты впервые вышел на большую сцену, и какие чувства испытывал в этот момент?

– Мне тогда было 11 лет, это был концерт в Абхазской Госфилармонии, посвященный Моцарту, я исполнял первую часть сонаты "До мажор" Моцарта. Это была театральная постановка, я был в парике, костюме его времени, вышел на сцену как маленький Моцарт.

Я никогда не забуду это выступление, так как оно было первым. Мне было очень приятно, что я смог сделать на сцене то, что говорили мне преподаватели. Волнение, конечно, было, но с каждым выступлением его становилось меньше, однако творческое волнение всегда должно присутствовать.

– После окончания музыкальной школы в Пицунде, ты поступил в Сухумское музыкальное училище и продолжил обучаться игре на фортепиано, расскажи об этом периоде своей жизни.

– Естественно это уже другая специфика по сравнению с музыкальной школой. Первые два года я совмещал учебу в музыкальном училище с учебой в "Башаран колледже", и мне, конечно, было немного сложно ездить и туда, и сюда, но успевал совмещать.

В музыкальном училище более взрослый подход к ученикам, добавились такие предметы, как гармония, более подробная теория музыкальной литературы, история музыки, психология, философия, искусство мировой литературы. Это все было интересно, и мы стали понимать значение музыки. Чем мы больше интересовались философией, психологией и мировой литературой, тем больше понимали философское значение музыки.

Во время учебы в музыкальном училище, которое я уже окончил, у нас было много гастролей, к примеру, я выступал в Георгиевском зале Кремля в 2016 году. Для меня это было очень важное событие, так как представлял родину. Это был международный фестиваль, куда приглашали детей из разных стран. Это, конечно, было знаковым событием. В 2018 году выступали в Большом зале московской консерватории, для меня это тоже очень важное событие, так как это один из самых престижных залов во всем мире.

– Творчество каких авторов классической музыки тебе нравятся больше всего?

– Этот вопрос может зависеть и от времени. В данный момент мне какой-то композитор больше по душе, допустим, через какое-то время будет нравиться другой, это, наверное, зависит от того, что сам исполняю. Мне ближе по духу классические композиции, это венские классики, барочные композиции, романтики, и я развиваюсь в этом направлении.

– Расскажи о решении поступить в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

– Я окончил музыкальное училище как пианист, но с третьего класса брал уроки по дирижированию у Веры Васильевны Картошевой и, безусловно, она внесла большой вклад в моем музыкальном развитии, так как она мне показывала азы.

До этого я встречался с Нодаром Викторовичем Чанба, известным абхазским дирижером, он меня заинтересовал дирижерским ремеслом. Мы с ним поехали в Московскую консерваторию, где он меня представил перед своими друзьями и коллегами, и я в этом году поступил в консерваторию. Московская консерватория - это великое учреждение, сам Чайковский преподавал там, известные выпускники этой консерватории - Скрябин, Рахманинов, Танеев, Хачатурян и множество других.

Конечно, там есть своя аура, энергетика, и в этих стенах мы себя ощущаем очень хорошо и приятно.

– Есть ли какие-то особенности абхазской классической музыки, если сравнивать с мировой, и кто из местных композиторов тебе ближе?

– Конечно, есть свой колорит, это ощущается в мелодии, гармонии, есть, конечно, связь с народной музыкой, а наша народная музыка разносторонняя, для меня она родная, я люблю ее.

Я люблю таких абхазских композиторов, как Леонид Чепелянский, я исполнял его произведение "Весенний ветерок", также мой преподаватель Петр Петров, Нодар Чанба, чьи произведения исполняют в Корее, Сербии, что имеет очень большое значение в культурной жизни Абхазии.

– Какова главная цель искусства, в том числе и музыки, для чего она нам нужна?

– К сожалению, в наше время с развитием техники, компьютеризации недооценивают искусство, иногда даже есть некое пренебрежение в отношении культурного воспитания людей.

Я считаю, что все проблемы в мире связаны с недостатком культуры, что разрушает взаимопонимание между людьми. В первую очередь мы наслаждаемся, слушая музыку, это эмоциональная часть, но если мы будем подходить к музыке серьезно и осознанно, то она многому нас научит.

Безусловно, я чувствую себя комфортно у себя дома и никогда не потеряю связь с родиной, буду способствовать тому, чтобы у нас жизнь стла лучше, я имею в виду недостаток культуры в стране. Эта проблема не только Абхазии, но нас мало, и это ощущается, нужно больше думать о культуре, о культурном воспитании гражданина.

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