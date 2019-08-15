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Барас Куджба

Барас Куджба: музыка направляет людей на добрые поступки

© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью
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О том, как юный, но уже известный абхазский пианист Барас Куджба увлекся музыкой, что этому способствовало и какую роль, по его мнению, играет искусство в жизни людей, читайте в интервью Sputnik Абхазия.

Барасу Куджба 17 лет, он выпускник музыкальной школы Пицунды, окончил Сухумское музыкальное училище, в этом году поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

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– Барас, твои предки в результате исторического события (Кавказская война – ред.) в XIX веке покинули родную Абхазию и поселились в Турции, где родился и ты. Позже семья переехала на историческую землю, сколько тебе лет было тогда и помнишь ли что-то, что связано с переездом?   

– Я родился в Анкаре, нулевой и первый класс проучился там. В Абхазию мы переселились в 2008 году, когда мне было семь лет. Я сразу пошел в школу и больше помню себя в Абхазии, чем в Турции, несмотря на то, что какие-то воспоминания остались о прежней жизни. Учился в пицундской абхазской средней школе, пошел снова в первый класс, чтобы освоить абхазский алфавит, выучить язык.

Одновременно со школой я учился в пицундской музыкальной школе. Мой отец, конечно,  хотел, долго думал, готовился переехать на землю предков, он бывал здесь до войны. Когда он окончательно решился, мы приехали в республику. Большое значение имеет любовь к своей родине, которая не давала нам думать о каких-то бытовых проблемах.

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© Sputnik
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– Как пришло решение пойти в музыкальную школу, кто его принимал? 

– Это была интересная история. Мои родители просто проезжали мимо пицундского храма, а музыкальная школа находится рядом с храмом. Случайно родители встретили детей, которые шли в музыкальную школу, и спросили, куда идут дети, услышав, что в музыкальную школу, они заинтересовались и решили отправить меня туда учиться.

Я, конечно, согласился, так как слушался родителей и вопреки их решениям я ничего не совершал. Моей первой учительницей была Ирина Степановна Гварамия, директором – Роза Спиридоновна Ажиба. Безусловно, они встретили меня очень тепло, так как, к сожалению, в музыкальной школе очень мало мальчиков, для них это было радостное событие.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Музыка воспитывает не только восприимчивость прекрасного, как говорил выдающийся композитор Кабалевский, прекрасное пробуждает доброе. Когда мы учим музыкальное произведение или находимся в этой сфере, мы, конечно же, направляем детей на добрые поступки. В музыкальной школе у нас было только фортепиано, и я сразу начал учиться играть на этом инструменте. Параллельно с музыкальной школой я ходил в школьный ансамбль народной музыки в моем селе Лдзаа. Я там играл на абхазском народном инструменте апхиарца.  

– Тяжело было учиться играть на пианино? Насколько сложно совмещать учебу в средней школе с занятиями музыкой?

– Есть определенно выработанные методики преподавания, и, конечно, наши учителя им следуют, они нас верно направляли. Нам показывали, где какая нота, интервалы, чтение с листа, постановка руки, постепенно я начал играть. Процесс учебы, конечно, сложный, но если человек искренне интересуется, получает удовольствие от того, что делает, то все получится. 

Конечно, дети хотят больше свободного времени, гулять, играть со сверстниками в футбол. Иногда хотелось оставить занятия музыкой, побегать с друзьями, но не было того, что из-за сложностей падал духом и хотел оставить музыку.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В четвертом классе я уже стал играть масштабные произведения, пьесы, например, Чайковского. Я думаю, что учеба в музыкальной школе способствует успехам учебы в общеобразовательной. Безусловно, музыка воспитывает в человеке терпеливость, а значит, и мужественность. Также, когда у человека есть волевые качества, то он и в школе будет стараться учиться лучше. Я думаю, что это и мне помогло, так как есть связь между музыкой и геометрией, математикой, о чем говорили греческие философы, в том числе и Пифагор. Хотел бы призвать родителей отдавать детей в музыкальные школы.

– Когда ты впервые вышел на большую сцену, и какие чувства испытывал в этот момент?

– Мне тогда было 11 лет, это был концерт в Абхазской Госфилармонии, посвященный Моцарту, я исполнял первую часть сонаты "До мажор" Моцарта. Это была театральная постановка, я был в парике, костюме его времени, вышел на сцену как маленький Моцарт.

Я никогда не забуду это выступление, так как оно было первым. Мне было очень приятно, что я смог сделать на сцене то, что говорили мне преподаватели. Волнение, конечно, было, но с каждым выступлением его становилось меньше, однако творческое волнение всегда должно присутствовать.

– После окончания музыкальной школы в Пицунде, ты поступил в Сухумское музыкальное училище и продолжил обучаться игре на фортепиано, расскажи об этом периоде своей жизни.

– Естественно это уже другая специфика по сравнению с музыкальной школой. Первые два года я совмещал учебу в музыкальном училище с учебой в "Башаран колледже", и мне, конечно, было немного сложно ездить и туда, и сюда, но успевал совмещать. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В музыкальном училище более взрослый подход к ученикам, добавились такие предметы, как гармония, более подробная теория музыкальной литературы, история музыки, психология, философия, искусство мировой литературы. Это все было интересно, и мы стали понимать значение музыки. Чем мы больше интересовались философией, психологией и мировой литературой, тем больше понимали философское значение музыки.

Во время учебы в музыкальном училище, которое я уже окончил, у нас было много гастролей, к примеру, я выступал в Георгиевском зале Кремля в 2016 году. Для меня это было очень важное событие, так как представлял родину. Это был международный фестиваль, куда приглашали детей из разных стран.  Это, конечно, было знаковым событием. В 2018 году выступали в Большом зале московской консерватории, для меня это тоже очень важное событие, так как это один из самых престижных залов во всем мире.

– Творчество каких авторов классической музыки тебе нравятся больше всего?

– Этот вопрос может зависеть и от времени. В данный момент мне какой-то композитор больше по душе, допустим, через какое-то время будет нравиться другой, это, наверное, зависит от того, что сам исполняю. Мне ближе по духу классические композиции, это венские классики, барочные композиции, романтики, и я развиваюсь в этом направлении.

–  Расскажи о решении поступить в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

– Я окончил музыкальное училище как пианист, но с третьего класса брал уроки по дирижированию у Веры Васильевны Картошевой и, безусловно, она внесла большой вклад в моем музыкальном развитии, так как она мне показывала азы.

Алиса Гицба
© Фото : страница Алисы Гицба в Facebook
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До этого я встречался с Нодаром Викторовичем Чанба, известным абхазским дирижером, он меня заинтересовал дирижерским ремеслом. Мы с ним поехали в Московскую консерваторию, где он меня представил перед своими друзьями и коллегами, и я в этом году поступил в консерваторию. Московская консерватория - это великое учреждение, сам Чайковский преподавал там, известные выпускники этой консерватории - Скрябин, Рахманинов, Танеев, Хачатурян и множество других.

Конечно, там есть своя аура, энергетика, и в этих стенах мы себя ощущаем очень хорошо и приятно.

– Есть ли какие-то особенности абхазской классической музыки, если сравнивать с мировой, и кто из местных композиторов тебе ближе?

– Конечно, есть свой колорит, это ощущается в мелодии, гармонии, есть, конечно, связь с народной музыкой, а наша народная музыка разносторонняя, для меня она родная, я люблю ее.

Я люблю таких абхазских композиторов, как Леонид Чепелянский, я исполнял его произведение "Весенний ветерок", также мой преподаватель Петр Петров, Нодар Чанба, чьи произведения исполняют в Корее, Сербии, что имеет очень большое значение в культурной жизни Абхазии.

– Какова главная цель искусства, в том числе и музыки, для чего она нам нужна?

– К сожалению, в наше время с развитием техники, компьютеризации недооценивают искусство, иногда даже есть некое пренебрежение в отношении культурного воспитания людей.

Я считаю, что все проблемы в мире связаны с недостатком культуры, что разрушает взаимопонимание между людьми. В первую очередь мы наслаждаемся, слушая музыку, это эмоциональная часть, но если мы будем подходить к музыке серьезно и осознанно, то она многому нас научит.   

Безусловно, я чувствую себя комфортно у себя дома и никогда не потеряю связь с родиной, буду способствовать тому, чтобы у нас жизнь стла лучше, я имею в виду недостаток культуры в стране. Эта проблема не только Абхазии, но нас мало, и это ощущается, нужно больше думать о культуре, о культурном воспитании гражданина. 

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