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Не избежал досмотра: водитель хотел дать взятку на российско-абхазской границе

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200818/1030781850/Ne-izbezhal-dosmotra-voditel-khotel-dat-vzyatku-na-granitse-Rossii-i-Abkhazii.html

Гражданин, следовавший на грузовом автомобиле из России в Абхазию, был предупрежден об уголовной ответственности за попытку дать взятку.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Водитель грузового автомобиля Merсedes при пересечении государственной границы Абхазии и России попытался предложить взятку сотрудникам пограничного контроля, ответственным за осмотр транспортных средств и грузов, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. 

В пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Адлер" автомобиль должны были проверить на наличие запрещенных к ввозу веществ и товаров.

Однако он объяснил свое поведение нежеланием разгружать транспортное средство с сельскохозяйственной продукцией.

Автомобиль вывели из потока движения и провели полный досмотр, выгрузив весь товар. Только после этого гражданина пропустили через границу. 

Досмотр транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации, проводится сотрудниками пограничных органов в случаях выявления в ходе общего осмотра:

  • нарушений целостности средств таможенной идентификации или их отсутствия;
  • нарушений целостности грузового помещения транспортного средства;
  • возможности доступа в грузовое помещение транспортного средства лиц без нарушения средств таможенной идентификации;
  • признаков или наличия других данных о том, что в транспортном средстве находятся нарушители правил пересечения государственной границы Российской Федерации, грузы и товары, которые запрещены законодательством РФ к ввозу в Россию или вывозу из страны.

Досмотр производится в специально обустроенной зоне пункта пропуска, сотрудники Погрануправления могут проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов.

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