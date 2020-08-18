Не избежал досмотра: водитель хотел дать взятку на российско-абхазской границе

Гражданин, следовавший на грузовом автомобиле из России в Абхазию, был предупрежден об уголовной ответственности за попытку дать взятку.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Водитель грузового автомобиля Merсedes при пересечении государственной границы Абхазии и России попытался предложить взятку сотрудникам пограничного контроля, ответственным за осмотр транспортных средств и грузов, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В пункте пропуска через российско-абхазскую границу "Адлер" автомобиль должны были проверить на наличие запрещенных к ввозу веществ и товаров.

Однако он объяснил свое поведение нежеланием разгружать транспортное средство с сельскохозяйственной продукцией.

Автомобиль вывели из потока движения и провели полный досмотр, выгрузив весь товар. Только после этого гражданина пропустили через границу.

Досмотр транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации, проводится сотрудниками пограничных органов в случаях выявления в ходе общего осмотра:

нарушений целостности средств таможенной идентификации или их отсутствия;

нарушений целостности грузового помещения транспортного средства;

возможности доступа в грузовое помещение транспортного средства лиц без нарушения средств таможенной идентификации;

признаков или наличия других данных о том, что в транспортном средстве находятся нарушители правил пересечения государственной границы Российской Федерации, грузы и товары, которые запрещены законодательством РФ к ввозу в Россию или вывозу из страны.

Досмотр производится в специально обустроенной зоне пункта пропуска, сотрудники Погрануправления могут проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов.

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