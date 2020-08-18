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Назначен глава РУП "Абхазская железная дорога"

© Sputnik Константин Грецов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее должность директора республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" занимал Мирон Агрба.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Приказом вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган директором РУП "Абхазская железная дорога" назначен Арсоу Читанава. 

Арсоу Читанава родился 29 сентября 1984 года в селе Верхняя Эшера Сухумского района. В 2001 году окончил Сухумскую среднюю школу №4. В 2008 году окончил Экономический факультет АГУ по специальности финансы и кредит.

С 2016 года по настоящее время проходит заочное обучение в Ростовском Государственном университете путей сообщения, на факультете "Строительство дорог, мостов и транспортных тоннелей".

С августа 2008 год принят на работу на должность экономиста РУП "Абхазская железная дорога". С декабря 2017 года переведен на должность старшего экономиста.

С 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией. Поезда между Россией и Абхазией перестали ходить в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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