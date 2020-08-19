Охотники за автотуристами: Бжания поручил МВД провести оперативные эксперименты

По данным министра внутренних дел Абхазии, из-за необоснованной остановки транспортных средств отдыхающих из Российской Федерации три сотрудника ГАИ отстранены от работы, 15 – получили дисциплинарные взыскания.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания на заседании с членами правительства поручил провести оперативные эксперименты для выявления "охотников за автотуристами".

"Наши автотуристы и охотники за ними. Кто в большей степени охотится за ними, преступники или сотрудники ГАИ?" – задал вопрос Бжания.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар отчитался о работе ведомства. По его словам, с 1 августа, с момента открытия российско-абхазской границы, зарегистрировано 12 преступлений против отдыхающих, что составляют 27,9% от общего числа преступлений. Всего раскрыто пять преступлений, из них - два тяжких.

"Во исполнение приказа министра внутренних дел по поводу необоснованной остановки транспортных средств отдыхающих из Российской Федерации, отстранены от работы три сотрудника, 15 сотрудников ГАИ получили дисциплинарные взыскания, проводятся проверки регулярно, каждый день выезжают сотрудники на республиканскую трассу, где производят мероприятия по выявлению недобросовестных сотрудников ГАИ", – сказал Дбар.

Аслан Бжания поручил министру туризма Теймуразу Хишба помочь министру внутренних дел провести ряд оперативных экспериментов.

"Помочь министру внутренних дел провести ряд оперативных экспериментов, запустить учебных нарушителей, задержать в случае необходимости, все это документально зафиксировать. Чтобы общественность видела, что это не простые слова, а механизм в действии", – подчеркнул президент.

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