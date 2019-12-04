Экзамены и регистрация: как россиянину получить водительские права в Абхазии

Дмитрий из Москвы спрашивает: Может ли гражданин России, не обладая абхазским гражданством, получить водительское удостоверение на территории Абхазии?

Асмат Цвижба, Sputnik. По словам начальника РЭО Министерства внутренних дел Абхазии Аслана Голандзия, гражданин России может получить водительские права в Абхазии только в том случае, если у него есть временная регистрация на территории республики.

"На основании временной регистрации, а также после прохождения обучения и сдачи экзаменов в местной автошколе гражданин России сможет получить водительские права в Абхазии. Однако, если гражданин России является сотрудником Посольства России в Абхазии или проходит службу в республике, то, предоставив справку о своем статусе в автошколе, он может получить права и без временной прописки", - объяснил он.

Получить абхазские водительские права, сдав экзамены в российских автошколах, невозможно, подчеркнул Голандзия.

Граждане Абхазии также не смогут получить российские права на основе экзаменов, сданных на родине. Правило не распространяется на лиц, чьи водительские права были выданы до 2011 года. Они могут обменять абхазские права на российские без сдачи экзаменов.

По словам Голандзия, на территории Абхазии действительны и водительские права международного образца.

"Но, чтобы законно ими пользоваться, нужно их перевести на русский язык и зарегистрировать в МИДе", - объяснил он.

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