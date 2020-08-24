Анкваб: приказ Минпросвещения Абхазии будет отменен

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия издал приказ, согласно которому этнические абхазы могут быть приняты только в абхазские школы республики.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Приказ министра просвещения и языковой политики Абхазии о запрете поступления в первые классы детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан республики, поэтому он будет отменен, пишет Апсныпресс со ссылкой на заявление премьер-министра Александра Анкваб.

Он отметил, что приказ будет отменен в понедельник 24 августа.

"Родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места, никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке", - цитирует агентство слова главы правительства.

Приказ Минпросвещения: этнических абхазов будут принимать только в абхазские школы>>

Премьер-министр также высказался против введения возрастных ограничений для педагогов, которые в Минпросвещения по рекомендациям СЭС предложили ввести в школах. Анкваб отметил, что "государство заинтересовано в их опыте и в том, чтобы они продолжали преподавательскую и воспитательную работу в школах".

"Мы испытываем проблемы с комплектацией педагогов в школах, особенно в сельских. В таких условиях вводить возрастные ограничения никто не будет", - подытожил премьер-министр.

Санэпидемстанция рекомендовала учителям старше 65 лет на время стабилизации эпидситуации в стране не выходить на работу. Министр просвещения Инал Габлия поддержал этот пункт. Однако есть дефицит учителей математики, физики, химии. Поэтому полностью запретить педагогом за 65 работать в ведомстве не могут.

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