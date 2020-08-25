Лабра на карантине: медики берут тесты на COVID-19 у жителей села

В селе Лабра Очамчырского района от полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, 23 августа скончался 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Больной обратился в медучреждение на 14-й день протекания болезни. За последнее время это пятый случай заболевания COVID-19 в селе.

Минздрав и СЭС Абхазии ввели в селе карантин на 14 дней.

У части жителей села на данный момент взяты анализы на COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 24 августа составляет 247 человек. Из них 101 человек выздоровел.

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