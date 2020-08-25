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Лабра на карантине: медики берут тесты на COVID-19 у жителей села

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© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200825/1030822274/Labra-na-karantine-mediki-berut-test-na-COVID-19-u-zhiteley-sela.html

В селе Лабра Очамчырского района от полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, 23 августа скончался 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Больной обратился в медучреждение на 14-й день протекания болезни. За последнее время это пятый случай заболевания COVID-19 в селе.

Минздрав и СЭС Абхазии ввели в селе карантин на 14 дней.

У части жителей села на данный момент взяты анализы на COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 24 августа составляет 247 человек. Из них 101 человек выздоровел.

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