В Абхазию не пустили большую партию мороженого на экспорт

Мороженое производителя из Белгородской области направлялось в Гагру. Груз возвращен в адрес отправителя.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Незаконная отправка на экспорт в Абхазию партии мороженого весом 5,4 тонны была пресечена сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба ведомства.

Партию молочной продукции ожидали в Гагре. Мороженое проверили в ФГИС "Меркурий" - автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России.

Оказалось, что продукция перемещалась через промежуточный склад в Сочи, который не аттестован на право хранения продукции в Абхазию, а также не включен в реестр экспортеров в АИС "Цербер" Россельхознадзора.

На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о запрете выпуска и возврате груза в адрес отправителя.

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